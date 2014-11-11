1500 fazladan 1. sınıf emniyet müdürü var, yeni düzenleme yolda

Hükümetin emniyet teşkilatında yeni bir düzenlemeye gittiğini açıklayan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Tasfiye gibi bir iddiamız yok. Ancak emniyet teşkilatının yeniden organizasyonuna ihtiyacımız var. 81 ilimiz var. Ama birinci sınıf emniyet müdürü sayımız, 2 bine yakın. Bunların hepsinin il emniyet müdürü olması mümkündür. Polis müfettişi, baş müfettiş olarak istihdam edilenlerin dışında en az bin 500 fazlalık olduğunu biliyoruz. Bu insanlar hiçbir görev verilmeden yaş haddini bekliyorlar. Verimli kullanılması lazım” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, hükümetin emniyet teşkilatında yeni bir düzenlemeye gittiğini açıkladı.

Arınç’ın açıklamaları şöyle:

Verimli kullanılmalı

Tasfiye gibi bir iddiamız yok. Ancak emniyet teşkilatının yeniden organizasyonuna ihtiyacımız var. 81 ilimiz var. Ama birinci sınıf emniyet müdürü sayımız, 2 bine yakın. Bunların hepsinin il emniyet müdürü olması mümkündür. Polis müfettişi, baş müfettiş olarak istihdam edilenlerin dışında en az bin 500 fazlalık olduğunu biliyoruz. Bu insanlar hiçbir görev verilmeden yaş haddini bekliyorlar. Verimli kullanılması lazım.

2. sınıflar ilçe emniyet müdürü olacak

Yine başkomiserlerde veya 3. ve 4. sınıf emniyet müdürlerinde birikmeler var. Birikmeler hiyerarşiyi de bozuyor, disiplini de bozuyor. Bu çalışmalar sonunda da bir tasfiye ile değil, eğitimden başlayarak yani kaynağımızı birinci sırada elden alarak yukarıya doğru götürebilecek bir verimlilik esası üzerine düzenleme yapılacak. Mesela ilçe emniyet müdürlerinin çok önemli noktada görev yaptığını biliyoruz. İkinci sınıf emniyet müdürleri bundan sonra ilçe emniyet müdürü olarak görevlendirilebilecek.

Kadro yoksa emeklilik

Kadrosuzluk nedeniyle emeklilik getiriliyor. Ama hiçbir hak kayıpları olmayacak. Yani 60 yaşına kadar bekleyeyim de öyle emekli olayım yerine kadro yoksa şimdiden hakları fazlasıyla da verilerek belki emeklilik olabilecek.

Sınır kalkacak

Güvenlik Bilimleri Fakültesi kapatılarak, yerine Polis Amirleri Eğitim Merkezi açılacak. Polis Akademisi başkanının görev süresindeki sınır kalkacak. İlk kademe amir ihtiyacının üniversite mezunlarından karşılanması mümkün olacak.