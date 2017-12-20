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1500 DOLARA UMUT YOLCULUĞU

- Çatalca ve Silivri'de durdurulan minibüslerde Pakistan ve Suriye uyruklu 149 kaçak göçmen yakalandı

20 Aralık 2017 12:36

- Çatalca ve Silivri\'de durdurulan minibüslerde Pakistan ve Suriye uyruklu 149 kaçak göçmen yakalandı.
- Yunanistan\'a götürme vaadiyle kaçak göçmenlerden kişi başı 1500 dolar aldığı belirlenen 7 kişi tutuklandı.


Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA
İstanbul İl Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, Yunanistan\'a gitmeye çalışan  Pakistan ve Suriye uyruklu 149 kaçak göçmen yakalandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla Türkiye\'ye giriş yapan göçmenlerin Meriç nehri üzerinden Yunanistan\'a geçiş yapacağı ihbarını aldı. Ekipler göçmenleri taşıyan minibüsleri takibe aldı. Farklı zamanlarda da Çatalca ve Silivri\'de durdurulan minibüslerde Pakistan ve Suriye uyruklu 149 kaçak göçmen yakalandı. İran üzerinden Türkiye’ye geldiği değerlendirilen göçmenlerin, yaklaşık bir aydır da Fatih\'te kaldıkları ortaya çıktı.  
Kaçak göçmenlerden kişi başı 1500 Dolar aldıkları tespit edilen  7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan göçmenler, Geri Gönderme Merkezi\'ne teslim edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Minibüslerin durdurulması
-Minibüslerdeki kaçak göçmenler
-Gözaltına alınan organizatörler
-Organizatörlerin adliyeye sevki
 

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