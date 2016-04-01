150 vakıftan açıklama: Ensar'ın karalanması kabul edilemez

Çoğunluğunu iktidara yakın vakıfların oluşturduğu Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, Ensar Vakfı'na ait evlerde gönüllü olarak çalıştığı belirtilen M.B. adlı öğretmenin 10 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Ensar Vakfı’na destek verilen açıklamada, “Bir şahsın suçu dolayısıyla bir kurumun karalanması asla kabul edilemez” dendi.

‘Kara propaganda’

Ensar Vakfı’nın da üye olduğu Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri dün Ensar Vakfı’nın İstanbul Fatih’teki genel merkezinde buluştu. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, Ensar Vakfı evinde küçük çocuklara cinsel istismar yapıldığı haberlerini anımsatarak, “Yargıya intikal edilmiş olay dolayısıyla, içinde bulunduğumuz bu kuruma karşı da algı operasyonu yapılmaktadır. Bir şahsın suçu dolayısıyla bir kurumun karalanması asla kabul edilemez. Hukukun temel prensiplerine göre, suç ve ceza şahsidir. Her suçlu yaptığının cezasını çeker. Söz konusu menfur olay bahane edilerek, Ensar Vakfı’na yapılan kara propagandayı da kınıyoruz” dedi.

Kimler var?

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nda toplam 150 kuruluş var. Vakfın üyeleri arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetim kurulunda olduğu TÜRGEV ile AKP’li belediyeler tarafından ayrıcalık tanınarak bedelsiz yurt tahsisleri yapılan Aziz Mahmut Hüdai Vakfı, Bilim ve İnsan Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, Birlik Vakfı, Enderun Eğitim Vakfı ve Fatih İlim ve Kültür Vakfı da yer alıyor. Üyeler arasında en dikkat çeken derneklerden biri ise bir dönem Almanya’daki yolsuzluk davasıyla gündemden düşmeyen Deniz Feneri Derneği de bulunuyor.

Cemaatin vakfı GYV’de listede

Vakfa üye olan ve AKP’ye yakınlığıyla bilinen bazı kuruluşlar şöyle:

“AKABE Vakfı, ASKON, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, Hamdiye Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi İlim ve İrfan Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, İhlas Vakfı, İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği, Şefkat Vakfı, Taksim Cami Kültür ve Sanat Vakfı, TİYEMDER Tüm İlahiyat Fakülteleri Yüksek İslam Mezunları Derneği, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı ve Yavuz Selim Vakfı.” Vakfın sitesindeki listede Fethullah Gülen cemaatinin kurumsal yüzü Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın da adı yer alıyor.