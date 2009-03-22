150 milyon yaşındaki fosil satışta

ABD'nin New York kentinde, 150 milyon yıllık bir dinazorun bütün haldeki iskeleti müzayedeye çıkarılacak.



I.M. Chait adlı galeriden yapılan açıklamada, 2.7 metre uzunluğundaki fosilin dinazorlar devrinden kaldığı ve dünyada sadece iki örneği bulunan bir fosil olduğu belirtildi. Galeri, iskeletin 500 bin dolara satılmasını bekliyor.



1993 yılında Wyoming eyaletinde bulunan fosil, merkezi Utah'ta bulunan Batı Paleontolojik Labratuarları tarafından satışa çıkarıldı.



Müzayedede, 2.1 metre uzunluğunda 20 bin yıllık bir mamut iskeletiyle, 6 metre uzunluğunda bir deniz kertenkelesinin fosilleşmiş iskeleti de satışa çıkarılacak.

