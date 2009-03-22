T24 LogoT24 Logo
Dünya

150 milyon yaşındaki fosil satışta

ABD'nin New York kentinde, 150 milyon yıllık bir dinazorun bütün haldeki iskeleti müzayedeye çıkarılacak.

22 Mart 2009 02:00

ABD'nin New York kentinde, 150 milyon yıllık bir dinazorun bütün haldeki iskeleti müzayedeye çıkarılacak.

I.M. Chait adlı galeriden yapılan açıklamada, 2.7 metre uzunluğundaki fosilin dinazorlar devrinden kaldığı ve dünyada sadece iki örneği bulunan bir fosil olduğu belirtildi. Galeri, iskeletin 500 bin dolara satılmasını bekliyor.

1993 yılında Wyoming eyaletinde bulunan fosil, merkezi Utah'ta bulunan Batı Paleontolojik Labratuarları tarafından satışa çıkarıldı.

Müzayedede, 2.1 metre uzunluğunda 20 bin yıllık bir mamut iskeletiyle, 6 metre uzunluğunda bir deniz kertenkelesinin fosilleşmiş iskeleti de satışa çıkarılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24