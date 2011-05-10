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Dünya

150 MİLYON DOLAR ÖDEYEN AY'I GÖREBİLİR ANKARA (A.A)

10 Mayıs 2011 19:42

-150 MİLYON DOLAR ÖDEYEN AY'I GÖREBİLİR ANKARA (A.A) - 09.05.2011 - Dünyanın ilk uzay seyahat acentası Amerikan Space Adventures, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) mola verdikten sonra Ay çevresinde bir tur ve Dünya'ya dönüşün dahil olduğu bir seyahat paketi için Rusya Uzay Ajansı ile çalışmalara başladı. Şirket yetkilileri, bu amaçla bir Rus Soyuz TMA uzay aracının modifiye edilmesi ve uçuşun 5 yıl içinde yapılabilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, şimdiye kadar sadece iki düzine insanın gittiği Ay'a seyahati, kişi başı 150 milyon dolar ödeyebilecek olan herkesin yapabileceğini kaydettiler. Ay'a her seferinde iki yolcu götürmeyi planlayan şirketin, uzay aracına ikinci bir yolcu koltuğu eklettiği belirtildi. Kapsüldeki 3. koltuk ise Rus uzay aracı komutanına ait olacak. Şimdiden bir yolcu ile anlaşma sağladıklarını, ancak uçuşun ikinci yolcu da bulunduktan sonra yapılacağını belirten şirket yetkilileri, 17 gün sürecek seyahatte Soyuz uzay aracının Ay'a 90 km kadar yaklaşarak, kraterli yüzeyi yakından göstereceğini söylediler. Space Adventures, bundan ayrı olarak 2020'ye kadar 140 kadar uzay turistini de özel roket ve kapsüllerle yörüngeye taşımayı planladıklarını belirttiler.

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