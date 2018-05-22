150 lirayla 122 bin liralık otomobilin sahibi oldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta bir alışveriş merkezinden 150 liralık alışveriş yapan Eshabil Kalaycı, çekilişle 122 bin liralık 2018 model otomobilin sahibi oldu.

Alışveriş merkezinin 1 Aralık 2017- 26 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlediği, 150 lira ve üzerinde alışveriş yapanların çekilişe katılmaya hak kazandığı otomobil kampanyasına 59 bin 456 ziyaretçi 269 bin 815 kuponla katıldı. Kampanyanın sona ermesinin ardından noter huzurunda yapılan çekilişle 122 bin lira değerindeki 2018 model sıfır kilometre otomobilin sahibi Eshabil Kalaycı oldu.

Yapılan işlemlerin ardından Kalaycı, otomobilini alışveriş merkezi müdürü Ufuk Cezmi\'den teslim aldı. 150 lirayla 122 bin liralık otomobilin sahibi olan Eshabil Kalaycı, çok mutlu olduğunu söyledi. Otomobilini almaya babası ve oğluyla birlikte almaya gelen Kalaycı, daha önce yakın çevresinden kimseye böyle bir hediyenin çıkmadığını belirterek, \"Yeni doğan çocuğumun şansı\" dedi.



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