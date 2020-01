The Times of India gazetesinin haberine göre sadece Uttar Pradeş eyaletinde düşük hava sıcaklıkları ve yoğun sise bağlı olarak meydana gelen kazalarda 16 kişi can verdi. Eyalette bu ay içinde şimdiye kadar 140 kişi soğuktan donarak yaşamını yitirdi. En düşük hava sıcaklığı 0,5 derece ile Sonbhadra bölgesinde ölçüldü.

Bihar ve Haryana eyaletlerinde ve başkent Yeni Delhi'de de 12 kişi donarak hayatını kaybetti. Hava şartları nedeniyle başkentte uçak ve tren seferleri gecikmeli olarak yapılabildi.