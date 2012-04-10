'150 bin kişi Kuzey Kore kamplarında tutsak'

Kuzey Kore'de eski Sovyet tarzı gizli çalışma kamplarında 150 binden fazla kişinin tutulduğu iddia edildi.

Merkezi ABD'de bulunan Kuzey Kore İnsan Hakları Komitesi, 60 eski mahkum ve gardiyanla yaptığı röportaja dayanarak yayımladığı raporda, gizli kamplarda çocuklar da dahil bazı ailelerin tamamının tutulduğu, yasa dışı olarak Çin'e girdikten sonra hamile kalan ve Çin'in iade ettiği kadınlara da zorunlu kürtaj yaptırıldığı ifade edildi. Raporda, uydu görüntülerinden alınan verilerden de yararlanıldığı kaydedildi. Kuzey Kore hükümeti ülkede siyasi mahkum bulunduğunu yalanlıyor.

'Kuzey Kore Nükleer deneme hazırlığında'

Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer denemelere hazırlandığını bildirdi. Güney Koreli istihbarat yetkilileri, son uydu görüntülerine göre Kuzey Kore'nin, ülkenin kuzeydoğusundaki Punggye-ri tesisinde yeni bir tünel kazdığını, kazının son aşamalarına gelindiğini belirtti.

Kuzey Kore, 2006 ve 2009 yıllarında aynı bölgede nükleer denemeler yapmıştı. Pyongyang yönetimi aynı zamanda, uzaya uydu göndermek için uzun menzilli roket fırlatmaya hazırlanıyor. Kuzey Kore'nin roketi hafta sonunda fırlatma rampasına yerleştirdiği bildirilmişti.

ABD yönetiminden dün yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin hem roket fırlatmasının hem de yer altı nükleer denemesinin son derece kışkırtıcı bir eylem olarak kabul edileceği, bu türden faaliyetlerin Pyongyang yönetiminin daha da tecrit edilmesine yol açabileceği belirtildi.