T24 LogoT24 Logo
Gündem

150 adet fişek uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, üzerinde satışa hazır halde 'fişek' olarak tabir edilen birer kullanımlık olarak paketlenmiş toplam 150 adet, uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi tu

19 Mart 2018 13:53

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, üzerinde satışa hazır halde \'fişek\' olarak tabir edilen birer kullanımlık olarak paketlenmiş toplam 150 adet, uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattığı belirlenen H.T.\'yi, dün Turan Mahallesi\'nde düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. H.T.\'nin üzerinde yapılan aramada, satışa hazır halde \'fişek\' olarak tabir edilen birer kullanımlık olarak paketlenmiş toplam 150 adet, uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirildi. Polisteki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T. tutuklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ Aydın DHA AYDIN NazilliBirNazilliEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup AmirliğiTuran MahallesiPolisteki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24