15 yıllık polise ikinci şark görevi

Yaklaşık 250 bin polis ikinci şark göreviyle karşı karşıya. Görevde 15 yılını dolduran polislere 2. kez şark tayini geldi. İçişleri Bakanlığı, Doğu ve Güneydoğu'da ortaya çıkan tecrübeli personel açığını bu yöntemle kapatacak.

242 bin polis ikinci kez "şark" hizmeti yapacak. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terör riski ve toplumsal olayların yoğun olduğu Doğu-Güneydoğu Anadolu'ya tecrübeli polis takviyesi yapmak için atama sistemini değiştirdi.

Bugün gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre, tüm polisleri kapsayacak yeni uygulama bu yılki genel atamalarda hayata geçirilecek. Daha önce bir kez şark görevini yapan ve batı illerinde 15 yılını dolduran polisler 2. bölge illerine tayin edilecek. Gönüllü olarak bölgeye gitmek isteyen polisler istedikleri illere atanacak.

İstihbarat, Terörle Mücadele, KOM ve Özel Harekat branşlı personelin ardından genel hizmet alanında görevli polislere ikinci kez şark yolu gözüktü. EGM, doğu-güneydoğu illerinden gelen talep ve ortaya çıkan "nitelikli" personel ihtiyacını gidermek amacıyla harekete geçti.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 81 İl Valisi'ne 2. bölge (Şark) hizmeti konusunda bir genelge yayınladı. Genelgede, "Daha önce 2. bölge illerde görev yapmış ve mesleğinde en az 15 yıllık birikimi olan, tecrübeli, bölgeyi tanıyan genel hizmet ve diğer branşlı personel de atama planlamasına dahil edilmiştir" denildi.

Bakan Şahin, ikinci kez 2. bölge görevinin yerine getirilmesine dönük uygulamanın tüm personeli kapsayacağını belirterek şöyle dedi: "Bu uygulama ile öncelikli olarak terör riskinin ve teröre bağlı toplumsal olayların yoğun olduğu illerde bölgeyi bilen, tecrübeli ve birikimli personel istihdamının sağlanarak, güvenlik hizmetlerinin daha etkin, verimli ve profesyonel olarak sunulabilmesi amaçlanmaktadır"

2013 yılı genel atama çalışmalarının devam ettiğine dikkat çeken Şahin, atamaların hukuka uygun yapılması için dikkat edilecek hususları şöyle sıraladı:

- Bu genelge, 2013 yılı genel atama döneminde 1. bölgeden 2. bölgeye ataması yapılacak tüm personeli kapsamaktadır.

- 2.bölge hizmetini daha önceden tamamlamış olan ve 2013 yılı genel atama dönemi itibariyle 1. bölgede üç yılı tamamlamış olanlar yönetmeliğin 24. maddesi kapsamında kendi isteğiyle (gönüllü olarak) ikinci bölge illerine yeniden atanmak isteyebilecektir. Bu kapsamdaki personel için tercih grubu ve sayısında herhangi bir sınırlandırma olmayacak.

-Personel Emniyet Hizmetleri Sınıfı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre atanamayacağı yerleri tercih edemeyecek. Atanma talepleri hizmet gerekleri, kadro ve ihtiyaçlar çerçevesinde değerlendirilecek. Ancak, bu kapsamda ataması yapılan personel atandığı ilin hizmet süresini tamamlayacak.