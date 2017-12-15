15 yıllık ev hayali TOKİ çekilişinde gerçek oldu

ERZURUM, (DHA)- TOKİ tarafından Erzurum\'da yaptırılan 336 konuttan 99\'u kura çekimiyle sahiplerini buldu. 15 yıldır hayalini kurduğu eve kavuşan Ayşe Doğan kura çekiminde adını duyunca gözyaşlarına boğuldu.

Erzurum\'un Merkeze bağlı Aziziye İlçesi\'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yaptırılan Ilıca 2\'nci Etap Kentsel yenileme 336 konut projesi için Milli Eğitim Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü\'nde kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kuraya 203 kişi katıldı. Yapılacak olan 3+1 336 dairenin 99\'u çekilişle hak sahiplerine verildi. Aylık en düşük 927 lira, en yüksek bin 556 lira taksitle verilecek olan konutların toplam maliyetinin daire başına 148 ila 166 bin lira arasında olacağı bildirildi.

İKİ OĞLUYLA SEVİNCİ YAŞADI

Salonun büyük bölümünü dolduranlar arasında ismi okunanlar sevinç çığlıkları attı. Adını duyunca sevinç gözyaşlarına boğulan Ayşe Doğan, 15 yıldır ev hayali kurduğunu söyledi. İki oğlu ile birlikte kura törenine katılan Doğan, \"Kirada oturuyordum. Adım çıkmayacak diye umudu kesmiştim. Çok şükür ismim çıktı. Allah devletimize zeval vermesin\" dedi.

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