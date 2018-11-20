15 yıllık eşini öldüren sanık: Babama küfür edince tahrik oldum, pişmanım

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, boşanma aşamasında olduğu 15 yıllık eşi Turna Gül Cuntar\'ı (35) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan kasap Murat Cuntar (39), mahkemede, eşini 36 yıl önce ölen babasına küfür ettiği için öldürdüğünü öne sürdü. Sanık, \"Babama küfür edince tahrik oldum. Tahrik altında bir anlık sinirle öldürdüm. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım. 15 yıllık mutlu bir evliliğimiz vardı\" dedi.

Olay, geçen 22 Ekim\'de merkez Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi 41\'inci Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, Turna Gül Cuntar, eşi Murat Cuntar\'dan şiddet gördüğünü ileri sürerek boşanmak için mahkemeye başvurdu. Kasap Murat Cuntar hakkında uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma kararına rağmen evine giden Murat Cuntar, eşine barışmak istediğini söyledi. Bu görüşmenin ardından Murat Cuntar ile eşi Turna Gül Cuntar arasında telefonda tartışma çıktı. Tartışma sonrası eve giden Murat Cuntar, üzerindeki tabancayı çıkarıp ateşleyerek, eşi Turna Gül Cuntar\'ı göğsünden vurdu. Ağır yaralanan kadın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi\'nin acil servisine kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Murat Cuntar ise Sinan Köprüsü\'nde tabancası ile birlikte polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Murat Cuntar, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Murat Cuntar ve avukatı ile öldürülen Turna Gül Cuntar\'ın davacı babası ve ağabeyi katıldı. Savunmasında 15 yıllık mutlu bir evlilikleri olduğunu belirten Murat Cuntar, \"2 çocuğumuz vardı. 9 ay önce boşanma davası açtı. Talas\'ta bir dükkanımız vardı. İşlerimiz bozuldu. İstanbul\'a çalışmaya gittim. Turna Gül ile aramızda sürekli tartışmalar oluyordu. Maddi ve manevi 250 bin lira tazminat davası açtı. 250 bin lira verecek durumum olmadığını, 50 bin lira verebileceğimi söyledim. Gözü yüksekte olduğu için 100 bin lira istedi\" diye konuştu.

\'SENİN BABAN ANNENİ SOKAĞA ATTI; SEN BUNU YAPAMAYACAKSIN\'

36 yıl önce hayatını kaybeden babasına, eşi Turna Gül Cuntar\'ın küfür ettiğini iddia eden Murat Cuntar, \"Ölen babam hakkında, \'Senin baban, anneni sokağa attı. Sen bana bunu yapamayacaksın. Buna izin vermeyeceğim\' dedi. Olay günü üstümde silah vardı. Öldürme kastım yoktu. Babama küfür edince tahrik oldum\" ifadelerini kullandı.

\'AMBULANSI VE POLİSİ BEN ARADIM\'

Cinayeti işledikten sonra ambulansı aradığını da söyleyen katil zanlısı Murat Cuntar, \"Boşanma sürecinde tehdit ve hakaretten dolayı 5 ay uzaklaştırma alıp, 3 gün hapis yattım. Bunları yaşamak istemediğimi ve nafakasını vermek için geldiğimi söyledim. \'Sen fazla kaşınıyorsun, kanırta kanırta o parayı vereceksin\' dedi. Babama da küfür edince dayanamadım. Kendimi kaybettim. Rastgele 5 el ateş ettim. Öldürme kastım yoktu. Evin dışından, Turna Gül\'ün oturduğu salonun camından içeri doğru ateş edip, ardından diğer pencereye de gittim ve oradan da ateş ettim. Olay sonrası polisi ve ambulansı aradım. Pişmanım\" diye konuştu.

\'KOMŞUYLA PLAN YAPTI\'

Öldürdüğü eşi Turan Gül\'ün komşusu F.A. isimli kadınla kendisine yönelik plan yaptığını da iddia eden Murat Cuntar, \"Komşumuz F.A. ile plan yaptılar. Telefonumu kullanarak, mesajlaştı. F.A. ile aldattığımı söyleyerek, aile mahkemesine boşanma dilekçesi verdi. F.A. ile Whatsapp üzerinden yazıştım. Turna Gül de benim adıma F.A. ile yazışmış. Turna Gül, \'Sen odun gibi adamsın, kadınların dilinden anlamazsın, kütük gibisin\' dedi. Beni tahrik etti\" ifadelerini kullandı.

4 tanığın dinlendiği duruşmada Cumhuriyet savcısı, Murat Cuntar\'ın eyleminin \'tahrik\' kapsamında değerlendirilemeyeceğini açıklayarak, sanığın uzaklaştırma kararına rağmen, aracılar kullanarak eşi Turna Gül\'e ulaşmaya çalıştığını, olay tarihinde eşiyle konuştuğunu, odanın camının önünden eşinin vücuduna ateş ettiğini, ardından evin çaprazındaki diğer camdan da ateş ederek olay yerinden uzaklaştıktan sonra polisi aradığını, uzun süreli gerginlik ve nefret sonrası, araya tahrik girdiğinin kabul edilmesinin mümkün olmadığı iddialarıyla Türk Ceza Kanunu\'nun (TCK) 82/1- d maddesi gereğince \'eşi kasten öldürmek\' ve TCK\'nın 53\'üncü maddeleri gereğince cezalandırılarak, tutukluluğunun devamını istedi.

Olayda hayatını kaybeden Turna Gül Cuntar\'ın ağabeyi ve babası da duruşmada, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmalarını isteyerek, şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, Murat Cuntar\'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.



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