15 yıldır tutuklu PKK sanıkları dava hazırlığında

T24- Tututklulukları 15’inci yıla yaklaşan PKK davası sanıkları Şahap Doğan’ın kardeşi Fevzi Doğan ve Ercüment Yıldız’ın ağabeyi Ethem Yıldız, "Mehmet Haberal gibi bizde dava açacağız. O karardaki 4 madde bizim davamızda emsal" diye konuştu. İstanbul Gaziosmanpaşa’da ayakkabı atölyesi olan Fevzi Doğan, kardeşinin tutukluluk sürecini şöyle anlattı:



“Erzurumluyuz. Aile olarak 1989’da İstanbul’a göçtük. 1996’da ağabeyim Şahap gözaltına alındı. 45 günlük gözaltı süresinde kayıp olduğundan şüphelendik. Yakalandığından haberdar edilmedik. Gördüğü işkenceler nedeniyle hastaneye götürülünce, tanıdıklarımızdan biri sedyede görüp tanımış o arayıp söyledi. Gözaltında olduğunu öyle öğrendik. Doğru şekilde yargılama yapılmadı. 15 yıllık yargılama süreci aile olarak bizi çok yıprattı. Mahkeme heyeti de biliyor. 15 yıldır mahkemelerine, ziyaretlerine gidiyoruz. Ne delil var ne ispat var. Neyle suçlandığını hâlâ bilmiyoruz. Mahkemelere gide gele kanunu, hukuku öğrendik, hâkim gibi olduk. Benim abim 45 gün işkence gördükten sonra ilk çıktığı İstanbul DGM’de, mahkeme heyetine tepki gösterdi. Savcı, şahsi mesele haline getirdi, 4-5 yıl mahkemeye çıkarılmadı. Yargılama süreci, normal bir seyir izlemedi. Avukatsız, savunmasız, mahkemelere çıkarılmadan, keyfi uygulamalara tabi tutuldu. AİHM’de dava açtı, ihlal kararı verildi. Burada tazminat almak değil, adaletin tecelli etmesini istiyoruz. 20 yaşında tutuklandı, şimdi 35 yaşında. Gençliğinin en güzel yılları gitti. Böbrek hastası oldu. Abim mağdur edildi. Şu anda Tekirdağ 1 No’lu Cezaevi’nde. Çok acı bir şekilde yıllar geçti. Abimin cezaevinde oluşu, hayat mücadelesi, geçim sıkıntısı onlarla uğraşıyoruz. Şahap’tan önce büyük abim gözaltına alınca annem hastalandı bir daha toparlamadı ve 1993’te bu üzüntüler yüzünden vefat etti. Adaletin tecelli etmemesi bizi daha çok yıktı. Abimizin geleceğinden tedirginiz. Net bir şekilde mahkemenin sonucunu ne olacağı belli değil. Bir hayat karartılıyor. Bundan dolayı çok üzülüyoruz.”



Haberal kararı cebimde



Şahap Doğan’la aynı davadan tutuklu Ercüment Yıldız’ın ağabeyi Ethem Yıldız da İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşıyor. Aslen Muş’lu, Kürt ve Alevi olduklarını belirten Ethem Yıldız da Hürriyet’e şunları söyledi: “Tutukluluk süreçleri infaza dönüştü. Ercüment’in tutuklama süreci ailemiz açısından travmaya dönüştü. Haberal kararını internetten indirdim. O karar cebimde geziyorum. Biz de hâkimlere dava açmayı düşünüyoruz. O karardaki dört gerekçe bizim davamızda var. Emsal gösterebiliriz. Hukuki gerekçelerden yoksun iddianame yüzünden 15 yıldır kardeşim tutuklu. Tutukluluğunu haklı gösterecek tek dayanak yok. Ercüment 19 yaşında tutuklandı, şimdi 33 yaşında. Gençlik dönemi cezaevinde geçti. Şimdi Tekirdağ Cezaevi’nde. Görüşe gittiğimde konuşuyoruz, o da bu süreçte çok yıprandı. Artık adalet istiyoruz. O zaman 60 yaşındaki annem şimdi 75 yaşına geldi ve ağlamaktan gözleri görmez oldu. O tarihte doğmayan yeğenleri şimdi, 15 yaşında, amcaları ile hiç tanışamadılar. Bu travmayı aile olarak atlamadık.”