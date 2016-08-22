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Dünya

"1.5 yıldır hamileyim, doktorlar sezaryen yapmıyor"

Genç kadın ve kocası ne olursa olsun önümüzdeki ay artık doğumu gerçekleştireceğini söyledi

22 Ağustos 2016 13:56

Çin'de yaşayan hamile bir kadın 17 aydır hamile olduğunu ve doktorların sezaryenle doğum yapmasına izin vermediğini iddia etti.

Çin'de yayınlanan People's Daily Online'a konuşan anne adayına göre kendisinin doğum zamanı 2015 yılının Kasım ayıydı. Ancak bebek bir türlü doğmayınca doktora giden genç kadına "plasentanın tam olarak gelişmediği" söylendi.

İsminin Wang Shi olduğu öğrenilen Çinli kadın, iddialarına kimsenin inanmaması üzerine hastane belgelerini gösterdi. Şubat 2015'te hamile kaldığı öğrenilen Shi'nin Kasım 2015'te doğurması bekleniyordu. Ancak genç kadının suyu hiç gelmedi ve bebek doğmadı. Bu durumu için 10 bin Yuan harcayan Wang, 30 defadan fazla kontrole gitti. 14'üncü ayında doktorlar halen daha plasentanın gelişmediğini ve sezaryen için bile uygun pozisyona gelmediğini söyledi. Açıklama yapan Huang ismindeki bir doktor ise şunları söyledi:

"Bebek benim hesaplamalarıma göre 38 haftalık ve her şey normal."

Ancak genç kadın ve kocası ne olursa olsun önümüzdeki ay artık doğumu gerçekleştireceğini söyledi. Shi'nin iddiaları doğru çıkarsa muhtemelen en uzun gebelik yaşayan kadın olarak tarihe geçecek. Daha önce 1945 yılında Beaulah Hunter adlı kadın 375 gün süren bir gebelik dönemi geçirmişti.

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