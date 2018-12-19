15 yıldır doğal gaz hattı çalışması yapılamayan mahalleye müjde

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi\'nin bir bölümü, 15 yıl önce SİT alanı ilan edildi. Ova Koruma Alanı olarak kayıtlara geçen, altyapı çalışmaları yapılamadığı için doğal gaz verilemeyen bölge, 3 yıllık mücadelenin ardından SİT alanı olmaktan çıkarıldı. ​Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, \"Önümüzdeki yıllarda doğal gaz sorunu da çözülmüş olacak\" dedi.

Merkez Yıldırım ilçesinin en kalabalık yerleşim yeri olan Şirinevler Mahallesi, 15 yıl önce Doğal SİT- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak ilan edildi. Bu nedenle mahallenin Ova Koruma Alanı kayıtlara geçen sokaklarına altyapı çalışması yapılamayınca doğal gaz verilemedi. Yaklaşık 40 bin nüfuslu mahallede komşu olan bitişik iki evin birine doğal gaz verildi, diğerine ise bağlanmadı.

Şirinevler Mahalle Muhtarı Burhanettin Yiğit, konuyla ilgili tüm birimlere resmi yazı yazdığını fakat herhangi bir sonuca ulaşamadığını kaydetti. 5 yıldır mahalle muhtarlığı yaptığını belirten Muhtar Burhanettin Yiğit, \"15- 20 bin kişinin yaşadığı bölgede doğalgaz yok. Şirinevler Mahallesi\'ni ikiye bölmüşüz, bir kısmında doğal gaz var, bir kısmında yok\" dedi. Mahalle sakinleri de evlerine bir an önce doğal gaz hattı çekilmesini istedi.

​Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, mahallenin bir bölümünün, 15 yıldır SİT alanı statüsünde olduğunu belirterek, \"Burası SİT alanı özelliği taşımayan bir alan olduğu için konuyu komisyonlara, kurullara, Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü yetkililerine izah ettik. Raporlar hazırlandı. 3 yıllık mücadelenin ardından Şirinevler Mahallesi\'ni SİT alanı olmaktan çıkardık. Bu sayede diğer mahallelere yapmış olduğumuz planı bu mahallemize de yapabileceğiz. Şirinevler Mahallesi\'nin SİT alanından çıkarılmasıyla birlikte mahalleyi artık güzel günler bekliyor. Mahallenin en önemli sorunu doğalgaz. Önümüzdeki yıllarda doğal gaz sorunu da çözülmüş olacak\" diye konuştu.

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