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"15 yıldır Ak Partiliydim 'Hayır' diyeceğim; biz FETÖ'cü değiliz!"

"Cumhurbaşkanı'mı çok seviyordum, artık sevmiyorum"

03 Mart 2017 20:39

Sokak röportajlarında, 16 Nisan'da gidilecek anayasa değişikliği referandumunda, ne oy kullanacağı sorulan bir kadınının ağlayarak "15 yıldır Ak Partiliydim 'hayır' diyeceğim" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Times’tan Müzeyyen Kurt’un “Bugün referandum olsa kararınız ne olur” sorusuna “Hayır” diyeceğini açıklayan kadın gerekçelerini şöyle anlattı: 

"15 senedir AK Partiliydim"

“15 senedir AK Partiliydim, başka hiç kimseye oy vermedim. Bir zamanlar Refah’a oy veriyordum. Refah’tan sonra Tayyip Bey bu tarafa dönünce, biz de onunla döndük bu tarafa. Ama Tayyip Bey bizleri hiç görmedi. Benim çocuğum askeri öğrenciydi, Hava Harp Okulu’nda okuyordu. Komutanları kandırmış, almışlar götürmüşler. Belirli yerlere bırakmışlar.

"Biz FETÖ'cü değiliz"

"Cumhurbaşkanım beni duyarsa asla koymaz buralarda, maddiyat istemiyordu. Kapısına gittik, bizi reddetti. Bizi FETÖ’cü etti. Biz FETÖ’cü değiliz. Benim çocuğum FETÖ’cü değil. Hiçbir yerden bize sahip çıkmadı. Zaten şu an fakire fukaraya bir şey yok açıkçası.”

"Çok seviyordum, artık sevmiyorum"

Sözlerine gözyaşlarıyla devam eden kadın,  “‘Hayır’ diyorum. Cumhurbaşkanı’ma ‘hayır’ diyorum. Ben onu çok seviyordum, sevmiyorum artık. Sevmiyorum artık, duysun. Yüzüne de haykıracağım. Ben onu ölümüne seviyordum. Benim yüzüme kimse ‘onu sevmiyorum’ diyemezdi. Ben onu o kadar seviyordum. Sevmiyorum şimdi” diyerek sözlerine son verdi.

İşte sosyal medyaya damga vuran o sözler:

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