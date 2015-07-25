'1,5 yılda IŞİD'e ait 35 canlı bomba yeleği ele geçirildi'

Habertürk gazetesi istihbarat birimlerinin IŞİD’in faaliyetlerine yönelik olarak hazırladığını öne sürdüğü bir rapor yayımladı. Umut Tütüncü imzasıyla yayımlanan haberde IŞİD’in uyuyan hücrelerine yönelik Ocak 2014’ten itibaren düzenlenen birçok operasyonda, çok sayıda canlı bomba eyleminin önüne geçildiği iddiasına yer verildi.

Gazetede yer alan habere göre, emniyet birimleri 19 Eylül 2014’te Gaziantep’te, rutin yol kontrollerinde durdurulan minibüste 10 adet Kalaşnikof otomatik silah, 2 bin 800 adet Kalaşnikof mermisi, 12 kilo TNT patlayıcı, 40 adet el bombası ve fünye ele geçirdi.



Yine 2014 yılının ekim ayında Gaziantep’te, her birinin içerisinde 7.5-8.5 kilo olmak üzere toplam 256 kilo TNT bulunan 33 canlı bomba yeleği ele geçirildi. Bu operasyonun devamında 28 Nisan 2015’te 2 adet yelek daha bulundu.



‘Kanlı eylemler önlendi’



2 Ocak 2014’te Ankara’da, 24 Mart 2014’te de Niğde’de 1 asker ve 1 polisin şehit edildiği saldırıda çok sayıda kişi gözaltına alınıp silahlar ele geçirildi. IŞİD’e yönelik operasyonlarda son 1.5 yıl içinde 600 kişi gözaltına alınırken, 120 kişi tutuklandı.



İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey istihbarat yetkilisi, IŞİD’in, devam eden savaşı ve terör faaliyetlerini Türkiye’ye taşımak amacında olduğunu belirterek, “Türkiye’nin hedefi tekil unsurlar değil; şebeke ağını çökertmek. Operasyonlar çok gizli yürümek zorundaydı. Bu sayede birçok kanlı eylem önlendi” dedi.

