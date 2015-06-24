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Dünya

UNICEF: 15 yılda 68 milyon çocuk ölebilir!

2030'a kadar 119 milyon çocuk yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya kalabilir

24 Haziran 2015 12:20

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) yayınladığı raporda, 1990’dan bu yana yaşanan gelişmelere yer vererek, 5 yaş altı bebek ve çocuk ölümlerinin yüzde 50’den fazla azaldığını bildirdi. Rapora göre, aynı yaş aralığındaki çocuklarda aşırı zayıflık ve yetersiz beslenme de yüzde 40’tan fazla azaldı. Ancak UNICEF, bu iyileşmelerin yetersiz olduğunu belirtti.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, raporda önlem alınmaması halinde 2030’a kadar 5 yaş altı 68 milyon çocuğun önlenebilecek nedenlerle hayatını kaybedeceği, 119 milyon çocuğun ise yetersiz beslenme sorunu yaşayacağı kaydedildi.

Anne ölümlerinin de yüzde 45 düştüğü vurgulanan raporda, 2.6 milyar kişinin içme suyuna erişme imkânı bulduğu belirtiliyor. 

 

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