15 yılda 20 bin 447 işçi, iş kazalarında hayatını kaybetti!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2002 yılından 2017 yılına kadar yaşanan iş cinayetlerini raporlaştırdı. Rapora göre 2002-2017 yılları arasında en az 20 bin 447 işçi, önlenebilir sebeplere rağmen yaşamını kaybetti.

Sözcü'de yer alan habere göre CHP'li Tanrıkulu hazırladığı iş kazaları raporunu paylaştı. CHP'li Necati Yılmaz da OHAL düzeninde işsiz sayısının 3 milyon 291 bin kişiye ulaştığını işsizlik oranının yüzde 10.4'e yükseldiğini söyledi. OHAL'in halka ve özellikle emekçi kesime karşı ilan edildiğinin tüm sonuçlarıyla ortaya çıktığını vurgulayan Yılmaz, “Bu 1 Mayıs, OHAL düzeninde ve hanedan rejiminde geçirdiğimiz son 1 Mayıs'tır” diye konuştu.



Yılmaz, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) 2018 verilerine göre, ocak ayında en az 144, şubat ayında en az 128 ve mart ayında en az 122 işçi olmak üzere, yılın üç ayında en az 394 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini ifade etti.



Yılmaz, “Ölenlerin 19'u kadın işçi, 367'si erkek işçidir. 9 çocuk çalışırken can vermiştir. Ölen emekçilerin yalnızca 17'si sendikalıyken, 369'u sendikasızdır” dedi. Yılmaz, açlık sınırının 1.662.70 liraya ulaşarak, asgari ücreti geçtiğini belirterek, “OHAL'in, halka ve özellikle emekçi kesime karşı ilan edildiği tüm sonuçlarıyla ortaya çıkmıştır” diye konuştu.