15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan yönetmen Kazım Öz beraat etti

Yönetmen Kazım Öz (46), “silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Öz karar hakkında, "Keşke enerjimizi bu davalara değil de sanata harcayabilsek. Kişisel olarak bugün beraat kararıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü yaşadım ama bunun toplumsal olmasını isterim" dedi.
Gezi protestolarının de suç delili olarak gösterildiği iddianame ile hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenilen ödüllü yönetmen Kazım Öz, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla bugün 3. kez hâkim karşısına çıktı. Öz, Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 'yeterli delil bulunmadığı' gerekçesiyle beraat etti.
Duruşma sonrası Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'a konuşan Kazım Öz, mahkemenin beraat kararına sevindiğini ve mutlu olduğunu belirterek, "Beraat kararı ile daha rahat çalışabileceğim. Bu dava altında çalışırken çalışmalarımın önünde engeller yaratıyordu. 2 yıl boyunca ciddi bir enerji harcadık. Keşke enerjimizi bu davalara değilde sanata harcayabilsek. Kişisel olarak bugün beraat kararıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü yaşadım ama bunun toplumsal olmasını isterim. Bu tür haksız yargılamalar çok. Umarım benim bugün aldığım beraat kararları gibi kararlar artar. Benzer tüm davalar için bir emsal teşkil ederek beraat kararı çıkar" diye konuştu.