15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan yönetmen Kazım Öz beraat etti

Yönetmen Kazım Öz (46), “silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Öz karar hakkında, "Keşke enerjimizi bu davalara değil de sanata harcayabilsek. Kişisel olarak bugün beraat kararıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü yaşadım ama bunun toplumsal olmasını isterim" dedi.

Gezi protestolarının de suç delili olarak gösterildiği iddianame ile hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istenilen ödüllü yönetmen Kazım Öz, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla bugün 3. kez hâkim karşısına çıktı. Öz, Tunceli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 'yeterli delil bulunmadığı' gerekçesiyle beraat etti.