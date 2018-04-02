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15 yıl ceza istenen istismar sanığı öğretmene tutuksuz yargılama

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,(DHA)-  DİYARBAKIR'da, bir lisede metamatik öğretmeni olarak görev yapan A

02 Nisan 2018 12:38

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,(DHA)-  DİYARBAKIR\'da, bir lisede metamatik öğretmeni olarak görev yapan A.K. (42) hakkında, 14 yaşındaki kız öğrencisi İ.Ç.\'ye cinsel istismarda bulunduğu ve facebook üzerinden cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli A.K., ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmanın sonunda A.K. hakkında \'Çocuğun cinsel istismarı\' ve \'Cinsel taciz\' iddialarıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık A.K.\'nin yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.
Merkez Bağlar ilçesindeki bir lisede eğitim gören İ.Ç.,matematik öğretmeni A.K.\'nin kendisine cinsel taciz içerikli mesajlar gönderdiğini ailesine söyledi. Bunun üzerine 9 Kasım 2017 tarihinde polis merkezine giden mağdurun ailesi, A.K. hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan A.K., adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Soruşturmayı 3 ayda tamamlayan savcılık, şüpheli A.K. hakkında \'Çocuğun cinsel istismarı\' ve \'Cinsel taciz\' iddialarıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. 
SAVCI: ÖĞRENCİNİN SIRTINA DOKUNMASI CİNSEL İSTİSMAR
İddianamede, şüphelinin değişik zamanlarda facebook hesabından öğrencisi olan İ.Ç.\'ye mesaj gönderdiğini belirten savcı, mesajların cinsel taciz içerikli olduğunu kaydetti. Şüphelinin, okulda sürekli mağdur öğrenciye bakıp süzdüğü kaydedilen iddianamede, A.K.\'nin 2016 yılında mağdura dokunarak cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. A.K.\'nin mağduru dışarıda yemeğe davet ettiği ve kendisine cep telefonu almayı teklif ettiğini belirten savcı, şüphelinin 2016 yılında mağdura yönelik \'Çocuğun cinsel istismarı\' suçunu işlediğini, aradan uzun bir süre geçtikten sonra bu kez facebook mesajları ile taciz ettiğini ifade etti.
İddianamenin kabul edilmesi üzerine sanık A.K.\'nin, tutuksuz olarak yargılanmasına önümüzdeki günlürde Diyarbakır 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlanacağı öğrenildi.

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