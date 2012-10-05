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15 yer 'geçici güvenlik bölgesi' ilan edildi

Genelkurmay Başkanılığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan 15 bölgenin 'geçici güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtildi

05 Ekim 2012 14:38

Genelkurmay Başkanlığı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 15 bölgeyi 'geçici güvenlik bölgesi' ilan etti.

Genelkurmay Başkanılığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan 15 bölgenin ''geçici güvenlik bölgesi'' ilan edildiği belirtildi.

7 Ekim 2012-7 Ocak 2013 tarihleri arasında uygulanacak giriş yasağı, ''Küpeli Dağı, Cudi Dağı, Yazlıca Dağı ve Güneyi, Mehmet Yusuf ve Meydan Dağları, İncebel Dağları, Altın Dağlar, Çağlayan/Pirinçeken, Buzul Dağı, Rejgar/Alandüz Dağı, İkiyaka Dağları, Balkaya Dağı, Karadağ/Gediktepe/Çimendağı, Yazlıca Dağı (Herekol) Kuzeyi, Kurşunlu-Görüse Dağı Dicle ve Yassıdağ'' bölgelerini kapsıyor.

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