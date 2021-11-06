15 yaşındaki sürücü, otomobille direğe çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Antalya'da, direksiyon başına geçen 15 yaşındaki Ahmet Kendirli, aydınlatma direğine çarpması sonucunda 16 yaşındaki Yusuf Çelik'le birlikte yaşamını yitirdi.

Dün akşam 23.30 sıralarında Antalya-Burdur kara yolunda meydana gelen kazada, Ahmet Kendirli yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp aydınlatma direğine çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Ahmet Kendirli ile Yusuf Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralanan Çelik'in kardeşi Polat Çelik ile henüz kimliği tespit edilemeyen kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Antalya'daki hastanelere götürüldü.

Ahmet Kendirli ile Yusuf Çelik'in cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi.