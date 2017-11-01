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15 yaşındaki Rana, 3 gündür kayıp

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, 3 gün önce okula gitmek için evinden ayrılan lise öğrencisi 15 yaşındaki Rana Nur Tutar'dan bir daha haber alınamadı

01 Kasım 2017 20:42

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde, 3 gün önce okula gitmek için evinden ayrılan lise öğrencisi 15 yaşındaki Rana Nur Tutar\'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi, Tutar\'ı görenlerin polise ya da kendilerine haber vermesi için yardım çağrısı yaptı.
Çivril\'de ailesiyle yaşayan Çivril Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Rana Nur Tutar, 30 Ekim\'de okula gitmek için evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Rana\'dan haber alamayan ailesi, çevrede aradı. Ancak arma çalışmaları sonuç vermeyince durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.
Kayıp genç kızın babası Salih Tutar, kızlarının bir an önce bulunmasını istediklerini belirterek, \"Kızım okula gidiyorum diyerek evden çıktı ve dönmedi. Onun için endişeleniyoruz. Kızımı gören polise haber versin\" dedi. Ailesi, Rana Nur Tutar\'ı görenlerin 0 544 686 38 76 numaralı telefona haber vermesini istedi.

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