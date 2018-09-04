15 yaşındaki Oğuzhan 15 gündür kayıp

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da babası ve üvey annesiyle birlikte oturan ve annesinin yanına gitmek için 15 gün önce evden ayrılan Oğuzhan Erdem\'den (15) haber alınamıyor. Baba Murat Erdem, oğlunun hayatından endişe duyduğunu söyledi.

Antalya\'da Kurban Bayramı öncesi Şelale Mahallesi\'nde babası ve üvey annesiyle oturduğu evden annesine gitmek üzere ayrılan Oğuzhan Erdem\'den, 15 gündür haber alınamıyor. Oğlunun annesine gitmediğini aktaran Murat Erdem, velayet annede olduğu için kayıp başvurusunda da bulunamadığını, hayatından endişe duyduğunu söyledi. Baba Erdem, arkadaşlarından gelen ihbarlar doğrultusunda gidebileceği her yere bakmasına rağmen oğlunu bulamadığını söyledi. Oğlunun birkaç arkadaşıyla birlikte Konya\'ya gittiğini duyduğunu belirten Erdem, \"Oğlumun üzerinde hiç para yoktu. Konya\'ya nasıl gidecek, annesinin evine gitmemiş ve günlerce inşaatlarda yaşamış. Oğlumun hayatından endişe ediyoruz\" diye konuştu.



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