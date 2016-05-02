15 yaşındaki kıza çıplak fotoğraf şantajını annesi yakalattı

Facebook'ta tanıştığı 15 yaşındaki G.T.'nin çıplak fotoğraflarını ele geçirip para isteyen Buğra A., genç kızın annesinin şantajdan haberi olunca yakalandı.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada Buğra A.'nın kamera görüntülerinden kimliği tespit edildi ve hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Buğra A.'nın G. T.'ye şantaj yaparak bir malı zorla teslim aldığı iddiasıyla "yağma ve şantaj" suçları kapsamında dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Sabah'ın haberine göre, olay şöyle gelişti:

15 yaşındaki G. T. sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta bir süre önce Buğra A. ile tanıştı. Buğra A., bir süre internet üzerinden sohbet ettiği genç kıza, "Seni seviyorum, seninle sevgili olmak istiyorum" diyerek duygusal yakınlık kurdu.

Fotoğraf istedi

Buğra A., ilerleyen günlerde genç kızdan çıplak fotoğraflarını istemeye başladı. Bu teklifi kabul etmeyen genç kız, görüşmeyi kesse de ilerleyen günlerde çift barıştı. Buğra A., istediği fotoğrafları bir şekilde ele geçirince genç kıza şantaj yapmaya başladı. Fotoğrafları silmek için G. T.'den bir miktar para talep etti. Aksi takdirde fotoğrafları annesine göndereceği şantajında bulundu.

Bilezikleri aldı

G. T., ilk önce annesine ait bilezikleri evden gizlice alarak kuyumcuya gitti. Kuyumcu, genç kızın yaşı küçük olduğu için altınları bozmadı. G. T., durumu sevgilisine anlatınca Buğra A., kuyumcu ile görüşüp babası olduğunu söyleyerek altınları bozdurmasına yardım etti.

Tüm bu yaşananlardan sonra şantajlarına devam eden Buğra A., genç kızdan bir kez daha para istedi. G. T., annesinin altınlarından bir miktar daha aldı ve paraları yine sevgilisine verdi.

Annesi farketti

Bir gün anne Türkan T., altınların eksik olduğunu fark etti. Eşine durumu anlatan T. T., altınları eşinin almadığını öğrenince kızına durumu sordu. Korkuya kapılan genç kız yaşadığı olayı annesine anlattı. Anne Türkan T. şikâyetçi oldu.