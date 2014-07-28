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Dünya

15 yaşındaki kız öğrenci, arkadaşını öldürüp başını kesti

Japonya’da 15 yaşındaki bir kız öğrenci sınıf arkadaşını öldürdüğü sonra da başını ve bir elini kestiği iddiasıyla dün Japonya'nın Sasebo şehrinde gözaltına alındı

28 Temmuz 2014 16:38

Cumartesi günü yaşanan olayda şüpheli öğrencinin sınıf arkadaşının başına önce sert bir cisimle vurarak öldürdüğünü ardındansa kafasını ve bir elini kestiğini açıkladı. Japon basınının polisten edindiği bilgilere göre, kurbanın cesedi ailesinden ayrı yaşayan şüpheli öğrencinin evinde bulundu.

 

'Tek başıma hareket ettim'

 

BBC Türkçe’de yer alan habere göre Japon polisi, ismi gizli tutulan şüpheli öğrencinin suçu itiraf ettiği ve "Tek başıma hareket ettim ve tüm olayı kendi başıma planladım" dediği belirtiliyor. Japonya'nın aynı şehrinde bundan 10 yıl önce benzer bir cinayet işlenmiş ve 11 yaşındaki bir başka kız öğrenci 12 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürmüştü.

Olayın ardından hüküm giyen öğrenci cinayeti işleme nedenini, "İnternet sohbet odalarında benim görünüşümle dalga geçiyordu" diyerek açıklamıştı.

 

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