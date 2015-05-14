15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara mahkemeden gerekçeli karar: Rıza var, tecavüzü öngörebilirdi!

Bingöl’de 15 yaşındaki kız çocuğunun 8 uzman çavuşun cinsel istismarına maruz kaldığı davada mahkeme, ‘rıza’ olduğuna kanaat getirdi. Gerekçeli kararda, “Mağdurenin sanıklarla yaşamış olduğu olaylardan edindiği tecrübe ile başına gelebilecekleri öngörebilecek durumda olduğu, sanıklarla birden fazla bir araya gelmiş olması ile genel hayat tecrübesi birlikte değerlendirildiğinde cinsel ilişkinin mağdurenin rızası olmadan gerçekleştiğinin kuşkuya mahal bırakmayacak kesinlikte olmadığı” belirtildi.

Burcu Karakaş’ın Milliyet’te yer alan haberine göre, Bingöl’de 8 uzman çavuşun, 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle açılan davada mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı. Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık askerlerden ikisi beraat etmiş, ‘iyi hal’ indirimi uygulanan 6 sanığa ise 1 ila 8 yıl arasında değişen hapis cezası verilmişti. Mahkeme, birden fazla kez intihar girişiminde bulunan kız çocuğunun sanıklar ile yaşamış olduğu olaylardan edindiği tecrübe sonucu başına gelebilecekleri öngörebilecek durumda olduğunu öne sürdü. Mahkeme kararında yer alan gerekçeler şöyle:

'Öngörebilecek durumda'

- Sanıklar Y.A. ve İ.Y’ye isnat edilen eylemler tarihinde mağdur 15 yaşını doldurmamıştır. Sanıklar H.Y., S.K. ve M.K.’ya isnat edilen eylemler tarihinde mağdur 15 yaşından büyüktür. Sanık M.T.’ya isnat edilen eylemin Kasım 2012’de geçtiği ancak Kasım’ın kaçında eylemin gerçekleştiği konusunda kesin bir belirleme yapılamadığı, mağdurun doğum tarihi de dikkate alınarak ‘Şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gereği sanık M.T.’nin ilk eylemi sırasında mağdurun 15 yaşını tamamladığı mahkememizce kabul edilmiştir.

- Mağdurenin anlatımları ve genel hayat tecrübesi birlikte ele alındığında sanıklar M.T., S.K., H.Y. ve M.K.’nın mağdure ile rızayla ilişkiye girdikleri sabit görülmüştür.

- M.T., S.K., H.Y. ve M.K.’nin mağdure ile zorla cinsel ilişkiye girdikleri iddia edilmiş ise de mağdurenin sanıkların evlerine rızasıyla gittiğini kabul ettiği, eylemler tarihinde mağdurenin 15 yaşından büyük olduğu, sanıklar Y.A. ve İ.Y. ile yaşamış olduğu olaylardan edindiği tecrübe itibari ile başına gelebilecekleri öngörebilecek durumda olduğu, mağdurenin sanıklarla birden fazla bir araya gelmiş olması ile genel hayat tecrübesi birlikte değerlendirildiğinde, sanıklar ile mağdure arasında yaşanan cinsel ilişkinin mağdurenin rızası olmadan zorla gerçekleştiğinin hiçbir kuşkuya mahal bırakmayacak kesinlikte söylemenin mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır.

'Soyut beyan var, delil yok'

- M.T. hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işlediği iddia edilmiş, eylemleri sırasında mağdurenin 15 yaşından büyük olduğu ve evine rızasıyla gittiği anlaşılmakla bu suçtan beraatine karar verilmiştir.

- Sanıklar İ.Y., M.T. ve O.G. hakkında müstehcenlik suçundan kamu davası açılmış, porno filmlere ilişkin herhangi bir tespitin yapılamadığı, mağdurenin beyanı dışında delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verilmiştir.

- K.U. ve O.G.’nin, mağdurenin soyut beyanları dışında delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verilmiştir.