15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 8 yıl hapis cezası

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 2011 yılında 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Cinsel istismara uğrayan Ö. B.'nin avukatı, müvekkilinin ailenin talebi üzerine mahkeme kararıyla 16 yaşındayken 34 yaşındaki C. Ç.'yle evlendirildiğini, cinsel istismardan haberdar olan C. Ç.'nin boşanma ve tazminat davası açtığını ancak mahkemenin tazminatı kabul etmediğini belirtti.

İskenderun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tarafların avukatları katıldı. Duruşmada tarafların avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti sanık B.C.'yi 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.



Davacı Ö.B'nin (19) avukatı Şahin Antakyalı, İskenderun Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, sanığa verilen hapis cezasını olumlu karşıladıklarını ancak ceza süresini az bulduklarını belirtti. Duruşmada cezanın üst haddinden verilmesini talep ettiklerini bildiren Antakyalı, şöyle devam etti:



“Çocuk 15 yaşından küçük bir yaşta hürriyetinden alıkonulmuş olduğu için sanığın ayrıca mahkumiyet alması gerektiğini düşünüyoruz. Çocuğun toplumsal cinsiyet ayrımcılığına maruz kalmaması adına önemli bir karar verildi. Adli Tıp Kurumu'nun verdiği raporda çocuğun ruh sağlığının bozulduğuna ilişkin bir tespit vardı. Bu kapsamda da Türk Ceza Kanunu, sanığın yaralamadan dolayı da cezalandırılması gerektiğini de düşünüyoruz. Aynı zamanda Ö.B. olay tarihinde 15 yaşından küçük olduğu için cezanın kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan da değerlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda da ayrıca girişimde bulunacağız. Kararı temyiz edeceğiz.”

Antakyalı, Ö.B.'nin ailesi tarafından 16 yaşında İskenderun 2'inci Aile Mahkemesi'nden alınan izinle, 34 yaşında olan C.Ç. ile evlendirildiğini ancak kızın üç ay evli kaldığını kaydetti. C.Ç.'nin, cinsel istismar olayından haberdar olunca Ö.B'yi babasının evine geri gönderdiğini, boşanma ve manevi tazminat davası açtığını belirten Antakyalı,”İskenderun Aile Mahkemesi eşini baba evine götürüp bıraktığı için C.Ç'yi ağır kusurlu bulup Ö.B'ye 15 bin lira tazminat ödenmesine karar vererek çifti boşadı. Kocanın tazminat isteği ise kabul edilmemişti” diye konuştu.