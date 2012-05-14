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Hakkari'de 15 yaşındaki kız 8 kurşunla öldürüldü

Ayşe Muhacır, açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden 8 kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti

14 Mayıs 2012 16:29

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 yaşındaki Ayşe Muhacır, evinin önünde 8 kurşunla vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yüksekova'nın Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde bulunan Ayşe Muhacır'ın, açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden 8 kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Genç kızın kim veya kimler tarafından öldürüldüğü araştırılırken, cesedi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde delil toplayan polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

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