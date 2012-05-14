Hakkari'de 15 yaşındaki kız 8 kurşunla öldürüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 yaşındaki Ayşe Muhacır, evinin önünde 8 kurşunla vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yüksekova'nın Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde bulunan Ayşe Muhacır'ın, açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden 8 kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Genç kızın kim veya kimler tarafından öldürüldüğü araştırılırken, cesedi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde delil toplayan polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.