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15 yaşındaki İsmail, sulama kanalında boğuldu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, sulama kanalına giren ve akıntıyla sürüklenen İsmail Sunkar (15) boğularak hayatını kaybetti

26 Nisan 2018 22:26

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, sulama kanalına giren ve akıntıyla sürüklenen İsmail Sunkar (15) boğularak hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Viranşehir’e bağlı Çalıca Mahallesi\'nde meydana geldi. Sıcaktan havadan bunalan İsmail Sunkar, serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre suda yüzen Sunkar, daha sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Kanalda yüzen Sunkar’ın gözden kaybolduğunu fark eden arkadaşları, durumu polis ve sağlık  ekiplerine bildirdi.
İhbarla olay yerine gelen sualtı polis ekiplerince sudan çıkarılan İsmail Sunkar\'ın öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sunkar\'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Viranşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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