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Dünya

15 yaşındaki İngiltere vatandaşı kız IŞİD'e mi katıldı?

İngiltere Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada genç kızın ülkeden çıkıp İstanbul'a varışına kadar hareketlerinin belirlendiği ve öğrencinin ‘radikalleşmiş’ olabileceği belirtildi

01 Ekim 2014 13:24

İngiltere'nin Bristol kentinde geçen hafta kaybolan 15 yaşındaki Yusra Hussien'in, beraberinde genç bir kız ile terör örgütü IŞİD'e katılmak için Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmiş olabileceği sanılıyor.

İngiliz basınında çıkan haberlerde geçtiğimiz çarşamba günü ailesine 'okul gezisine gittiğini belirterek evden çıkan ve bir daha haber alınamaması üzerine polise kayıp başvurusu yapılan Yusra Hussien'in, Londra'da buluştuğu 17 yaşındaki genç bir kızla IŞİD'e katılmak üzere İstanbul 'a gitmiş olabileceği belirtildi. Yusra'nın arkadaşı ile birlikte Heathrow Havalimanı'ndan İngiltere'yi terk ettiği tahmin ediliyor.

Doğan Haber Ajansı’ndan Gonca Yağcı’nın haberine göre, İngiliz Guardian gazetesine konuşan Yusra'nın bir yakını ise genç kız hakkında 'cihatçı', 'radikalleşmiş' ve 'aşırı' gibi medyada yapılan yorumları eleştirerek henüz bu konuda hiçbir kanıt olmadığını ve araştırmanın devam ettiğini söyledi.

İngiltere Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada genç kızın ülkeden çıkıp İstanbul'a varışına kadar hareketlerinin belirlendiği ve öğrencinin "radikalleşmiş" olabileceği belirtildi.

Somalili saygın bir ailenin kızı olduğu belirtilen Hussien'in Suriye sınırından geçip geçmediği hakkında İngiltere anti terör polisleri ile Türk yetkililerin araştırma başlattığı ifade edildi.

Diğer yandan Guardian gazetesi yüzlerce genç kadın ve kızın Batılı ülkelerden Suriye'deki militanlara katılmak için evlerini terk ettiği ile ilgili bir haber yayınladı. Habere göre, 14 yaşındak kızlar sosyal medya aracılığıyla Suriyeli cihatçılarla tanışarak evleniyor. Bu kişilerin arasında Manchester'deki ailesinin yanından ayrılarak IŞİD militanları ile evlendikleri öne sürülen 16 yaşındaki kardeşler Zahra Halane ve Salma Halane de bulunuyor.

 

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