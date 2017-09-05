T24 LogoT24 Logo
Gündem

1.5 yaşındaki Enes, bayram şekerinden öldü

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’ın Otlukbeli ilçesinde 1,5 yaşındaki Enes Çalışkan, yediği bayram şekerinin nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetti

05 Eylül 2017 14:13

Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’ın Otlukbeli ilçesinde 1,5 yaşındaki Enes Çalışkan, yediği bayram şekerinin nefes borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Erzincan’a 180 kilometre uzaklıktaki Otlukbeli ilçesinde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İlçede yaşayan Muhlis Çalışkan’ın 3 çocuğundan en küçüğü olan 1,5 yaşındaki Enes Çalışkan, bayramda topladığı şekeri yemek istedi. Bu sırada şeker küçük çocuğun nefes borusuna kaçtı. Çocuğun nefes alamadığını gören yakınları müdahale ederken, durumun devam etmesi üzerine Otlukbeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Enes Çalışkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çalışkan yapılacak otopsinin ardından toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Coşkun MENEKERZİNCAN DHA ERZİNCANın OtlukbeliEnesOlay ErzincanaOtlukbeliMuhlisBuOtlukbeli Devlet HastanesineBuradaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24