15 yaşındaki Kanadalı, kayıp Maya şehrini buldu

Kanada’da yaşayan 15 yaşındaki William Gadoury Maya Uygarlığı'nda ait daha önce keşfedilmemiş bir şehri buldu.



William Gadoury, teorisini Mayaların kurdukları şehirlerin yerlerini takımyıldızlarına göre seçtiği üzerine kurdu. 23 farklı takım yıldızını inceleyen Gadoury, incelemesi sonucu 117 Maya şehrinin takım yıldızların konumlarıyla eşleştiğini fark etti. 23. takım yıldızını incelerken, bir Maya şehrinin eksik olduğunu fark etti.

Hürriyet'in haberine göre, Kanada Uzay Ajansı’nın uydu fotoğraflarını kullandı ve daha sonra bunları Google Earth görüntüleriyle uydu fotoğraflarını birleştirdi. Sonuç olarak 23. yıldızın gösterdiği yerde kayıp bir şehir keşfetti. Şehir, Meksika’daki Yucatán Yarımadası’nın uzak bir kıyısında bulunuyor.



Şehrin ismi 'Ateşin Ağzı' oldu

15 yaşındaki William, Maya uygarlığına ait 86 metre yüksekliğinde devasa bir piramit ve 30 tane antik binayı keşfetti. Yağmur ormanları içinde olduğu için henüz ziyaret edilemeyen şehire “K’aak Chi” (Ateşin Ağzı) adı verildi.

Kanada Uzay Ajansı’ndan Daniel De Lisle kayıp Maya şehriyle ilgili şunları söyledi: "Yoğun bitki örtüsü yüzünen bölgeyi araştırmak zor. Fakat uydu taramalarında, oldukça göze çarpan düz çizgiler bulunuyor. Bitki örtüsünün altında birşeyler olduğunu düşündüren çizgiler var. Burada insan yapımı bir yapı olduğunu akla getirecek kadar çok kanıtımız var”

News Brunswick Üniversitesi’nden Dr Armand La Rocque ise keşifle ilgili şunları ifade etti: "Kare, doğal bir şekil değildir. Genelde insan yapımıdır ve hemen hemen hiçbir zaman doğal bir olaya işaret etmez. Bu yüzden doğal olduğunu düşünmüyorum. Buradaki kare, Maya piramitleriyle benzer büyüklükte gibi gözüküyor – boydan boya 50-100 metre uzunluğunda. Bunların hepsini göz önünde bulundurursak, bu bölgede bir Maya şehri olduğuna dair birçok belirti görüyoruz”

2017’de Brezilya’daki Uluslararası Bilim Fuarı’nda 15 yaşiındaki Gadoury kayıp Maya şehriyle ilgili keşfettiği bulgularını açıklayacak.

Gadoury "Araştırmayı yaparken en parlak yıldızların, en büyük Maya şehirleriyle eşleştiğini gördüğümde çok heyecanlandım ve şaşırdım” diyor.

Eğer 117 Maya şehri, takım yıldızlarıyla eşleştirebiliyorlarsa bu da Mayaların, bugüne kadar sanılandan çok daha ileri seviyede haritalandırma ve topografya bilgisi ve tekniği olduğu anlamına geliyor.