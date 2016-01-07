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15 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğrayıp, intihar etmesinde devletin ihmali var mı?

R.D., cinsel istismara uğradıktan 10 gün sonra intihar etmişti

07 Ocak 2016 15:23

CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök, Antalya'da uğradığı cinsel istismarın ruh sağlığını bozacak mahiyette olmadığı yönünde rapor verilen 15 yaşındaki R. D.’nin, rapordan 10 gün sonra intihar ederek yaşamına son vermesini  TBMM’ye taşıdı. CHP’li Kök, yaşanan olayla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’na verdiği soru önergesinde “15 yaşındaki bir kız çocuğunun kendisini evinin kapısına asarak yaşamına son vermesinde bakanlığınızın ihmali olduğunu düşünüyor musunuz?” diye sordu.

CHP’li Kök’ün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nın cevaplaması için verdiği sorular şöyle:

1- R.D., Bakanlığınıza bağlı hangi  kuruluşta, hangi süreyle kalmıştır? Bu süre içerisinde gördüğü herhangi bir tedavi ve hastalık tanısı var mıdır?

2- Ruh sağlığının bozuk olması ya da olmaması,  15 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğraması için haklı bir sebep midir?

3- Çok küçük yaşta anne ve babasının ayrılması nedeniyle yurda yerleştirilen, 8 yaşına geldiğinde ise annesinin ikinci evliliğini yapması nedeniyle velayeti annesine verilen bir kız çocuğunun, 15 yaşına kadar yaşadığı hayatın kendisinde  yarattığı travmalar, kendisine yapılacak herhangi bir cinsel tacizi haklı çıkaracak bir neden midir? 

4- 15 yaşındaki R.D.’nin hiç tanımadığı 32 yaşındaki bir kişi tarafından,  polis olduğunu söyleyip “ uyuşturucu şüphelisi olarak seni gözaltına alıyorum, karakola gideceğiz ” diyerek götürüldüğü, kendisine burada cinsel istismarda bulunduğu iddiaları ile ilgili, bakanlık olarak bu güne kadar yaptığınız bir soruşturma var mıdır? Var ise sonuçları nedir?

5- Olay sırasında, durumundan şüphelenen bir kadının, Güzeloba Mahallesi'nde ikiliyi takip etmesi, küçük kızın bir sitenin zemin katındaki daireye götürüldüğünü görüp, polise haber vermesiyle daha büyük bir vahşetin yaşanmasına engel olunmasına rağmen, bakanlığınızın bu olayla ilgili olarak yaptığı adli ve idari işlemler nelerdir? 

6- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 24 Nisan 2014 tarihinde hazırlanan raporda küçük kızın ruh sağlığının bozulduğu tespitine yer verilmesine rağmen, mahkemenin talebi üzerine küçük kızın ruh sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp 6'ncı İhtisas Kurulu'na tekrar muayeneye gönderilen R.D. hakkında “mağdurede stres bozukluğu tespit edildiği, bu tablonun ruh sağlığını etkilediği, ancak ruh sağlığını bozacak mahiyet ve derecede olmadığı” şeklindeki raporu bakanlığınız tarafından incelenmiş midir? İncelenmemiş ise nedeni nedir?

7- Soruşturma sırasında R.D. ile ilgili olarak  iki ayrı kamu kurumunun iki  farklı rapor vermesinin nedeni nedir? Bakanlığınız tarafından bu raporlar herhangi bir incelemeye tabi tutulmuş mudur? Verilen ikinci rapordan sonra tahliye edilen sanık hakkında bakanlık olarak her hangi bir inceleme yapılmış mıdır?

8- Adli Tıp 6. İhtisas Kurulunun verdiği rapordan 10 gün sonra, 15 yaşındaki bir kız çocuğunun kendisini evinin kapısına asarak yaşamına son vermesinde bakanlığınızın ihmali olduğunu düşünüyor musunuz? Sorumlular hakkında her hangi bir işlem yapacak mısınız?

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