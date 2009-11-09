15 yaşındaki Büşra domuz gribine yenildi

Almanya'nın Kassel kentinde domuz gribine yakalanan Büşra adlı 15 yaşındaki Türk kızı hayatını kaybetti.

Bild gazetesinde manşetten verilen haberde, Büşra'nın geçen perşembe günü grip belirtileriyle çocuk kliniğine gittiği, doktorların Büşra'da domuz gribinin yanı sıra kalp kası iltihabı teşhis ettiği, bunun üzerine genç kızın başka bir hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Büşra'nın, hastaneye nakledildikten birkaç saat sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Kassel Sağlık Dairesi sözcüsü, Büşra'nın H1N1 virüsü taşıdığını, ancak Büşra'nın ölümüne bu virüsün sebep olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade etti.

Sağlık dairesi, Büşra'nın yakınları için telefon destek hattı kurdu.

Çevresinde çok sevildiği belirtilen ve Hegelsberg Gesamtschule adlı okula giden Büşra'yı anmak için, Kassel kent merkezinde okul arkadaşları ve yakınlarının toplandığı bildirildi.

Düsseldorf kentinde de domuz gribine yakalanan İranlı bir kadının öldüğü ve Almanya'da domuz gribinden ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği bildirildi.