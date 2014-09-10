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Dünya

15 yaşındaki bakıcıyı seks yapmaya zorladılar

Galler'de 24 yaşındaki Nicola Mason ve 46 yaşındaki erkek arkadaşı John Ford'un çocuklarına baksın diye tuttukları 15 yaşındaki erkek bakıcıyı seks yapmaya zorladıkları iddia edildi

10 Eylül 2014 20:09

Galler'in Holyhead kasabasında 24 yaşındaki Nicola Mason ve 46 yaşındaki erkek arkadaşı John Ford'un, çocuklarına baksın diye tuttukları 15 yaşındaki erkek bakıcıyı seks yapmaya zorladığı iddia edildi.

Hürriyet gazetesinden Birce Bora'nın haberine göre, savcılık olay sırasında bakir olan çocuğun ilk önce “çok utandığı için” çiftin talebini reddettiği ancak uyuşturucunun da etkisiyle sonunda Ford onları izlerken Mason ile cinsel ilişkiye girmeyi kabul ettiğini iddia etti.

 

'Teklifi reddediyorsan eşcinsel olmalısın'

 

Ford’un, seks yapmak istemediğini belirten bakıcıya, “Bu teklifi reddediyorsan eşcinsel olmalısın” diyerek baskı yaptığı da belirtildi.

O gece yaşananların daha sonra da tekrarlandığını belirten savcı Myles Wilson, “Biz bu davada bakıcının hiçbir şekilde yapmak istemediği bir şeye zorlandığını iddia etmiyoruz. Biz reşit olmayan bir çocuğun doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edebiliyor olması gereken yetişkinler tarafından kullanıldığını söylüyoruz” dedi.

Wilson, Ford’un çocuğa uyuşturucu vermiş olmasının da suçun ağırlığını artırdığını belirtti ve “Belli ki onun güvenini kazanmak ve direncini kırmak istemiş” dedi.

Ford ve Mason mahkemede tüm iddiaları reddetti ve bakıcının “Her şeyi uydurduğunu” söyledi.

Mahkemede bakıcının yaşadıklarını erkek kardeşine anlattığı ve iki çocuğun konuşmalarını duyan bir kadının gidip Mason ile yüzleştikten sonra polise haber verdiği açıklandı.

Ford’un, kız arkadaşının başka erkeklerle birlikte olmasından zevk aldığı ve daha birçok kişiye Mason ile birlikte olmalarını teklif ettiği de belirtildi.

 

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