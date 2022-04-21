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Dünya

15 yaşında hayatını kaybeden kızın ailesi iPhone şeklinde mezar taşı yaptırdı

Ablası, kardeşi sürekli telefonuyla ilgilendiği için mezar taşını iPhone şeklinde yaptırdıklarını söyledi

21 Nisan 2022 11:53

Yeni Zelanda’da bir aile, 15 yaşında yaşamına son veren Theresa Matautia için dev bir iPhone şeklinde mezar taşı yaptırdı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinde Matautia ailesi, 15 yaşında yaşamına son veren Theresa için yıllar sonra ilginç bir mezar taşı yaptırdı.

iPhone şeklindeki dev mezar taşı üzerinde sevdiklerinden mesaj detayı yer aldı. 

Yaptırdıkları mezar taşını sosyal medya hesabından paylaşan Geoffrey Matautia “Kardeşimiz öldüğünde telefonunu mezar taşı yaptık çünkü sürekli telefondaydı” dedi.

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