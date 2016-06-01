1.5 yaşında ergenliğe girdi, cinsel organı yetişkin erkeğinkine denk!

Hindistan'da 1 yaşındaki bebeğe çok nadir görülen erken püberte teşhisi kondu. 25 yaşındaki bir erkeğin testosteron seviyesine sahip olan Akash ismindeki bebeğin cinsel organı da, yetişkin bir erkeğinkine denk.

Hindistan'da bir yaşındaki bebeğin genital bölgesi tüylenmeye ve cinsel dürtüleri oluşmaya başladı, doktorlar bunun çok nadir görülen hormonal bir hastalık olduğunu söyledi.



Daily Mail'in haberine göre; Akash ismindeki bebek, sahip olması gerekenden 30 kat fazla testosteron seviyesine sahip. 25 yaşındaki bir erkekteki testosteron seviyesine sahip olan Akash'ın cinsel organı da yetişkin bir erkeğinkine denk.

Yüzünde ve vücudunda tüyler oluşmaya başladı

Çoktan yüzünde ve vücudunda tüyler oluşmaya başlayan çocuğun sesi de kalınlaşıyor. 7-8 yaşından önce başlayan ergenlik, tıp dilinde erken püberte olarak biliniyor ve bu 100 bin kişide bir görülüyor.

Akash'ın ailesi, 6 ay önce bebeğin genital organı normalden fazla büyümeye başladığında bir sorun olduğunu farkettiler ancak ciddi bir durum olduğunu düşünmediler. 18 aylık olduğunda durum daha da garip bir hal aldı. Boyu, dört yaşındaki bir çocuğun boyu olan 95 santime kadar büyüdü, yüzünde ve vücudunda anormal kıllanmalar oldu.

Hayatı boyunca aynı boyda kalabilir

Akash'ın doktoru yaptığı açıklamada, bu yaştaki bir çocuk için ergenliğin çok travmatik olabileceğini, bebeğin çok saldırgan davranabileceğini ve kas gücünün anne ve babasının kontrol edemeyeceği seviyeye gelebileceğini söyledi.

Erken pübertenin çok daha büyük bir tehlikesi daha var. Akash, ergenliğini tamamladığı için hayatı boyunca aynı boyda kalabilir.

1,5 yaşındaki bebek, hastalığını anlayacak yaşa gelene kadar, ergenlik semptomlarını yavaşlatmak için ilaç tedavisi görecek. Akash 11 yaşına kadar her ay iğne olacak.