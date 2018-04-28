15 vekil bilmecesi; CHP'nin önünde iki seçenek var

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığına başvuracağını açıklaması, bu partiye geçen 15 CHP’linin durumunu yeniden gündeme getirdi. CHP’de son ana kadar bekleme eğiliminin yüksek olduğu, 2 seçenek üzerinde durulduğu konuşuluyor.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) takvimine göre 13 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı için kesin aday listesi yayınlanacak. 21 Mayıs’ta ise milletvekili adaylığı için listeler teslim edilecek. CHP’li 15 vekilin, İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in 100 bin imza toplayamaması halinde cumhurbaşkanlığına başvurabilmesi için 13 Mayıs tarihini bekleyeceği konuşuluyor. 13 Mayıs’tan sonra CHP’nin önünde iki seçenek var. 15 vekil ya 21 Mayıs öncesi istifa ederek partilerine dönecek ya da İYİ Parti listelerinden aday gösterilerek seçildikten sonra istifa edecek. İYİ Parti listelerinden aday gösterilmeleri halinde seçim çevrelerinde seçmenlerinin ne şekilde hareket edeceği de ayrı bir tartışma konusu.

Başımızın üstünde...

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, tartışmalara 13 Mayıs’a kadar son noktayı koyarak, “Arkadaşlarımız demokrasi için kararlı bir adım attılar. Bir önemli görevi ifa etmişlerdir. Bu bir demokrasi duruşudur. Ama kuşkusuz mağdur edilmesi de düşünülemez. Bu tartışmayı gündeme oturtmayı doğru bulmuyoruz. Türkiye’nin de, o arkadaşlarımızın da meselesi bu değil” dedi. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ise “Sizin partinizden mi yoksa CHP’den mi aday gösterilecekler” sorusuna karşılık “Kurullar karar verecek. Bu kişileri başımızın üzerinde taşımamız gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.