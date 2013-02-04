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Spor

15 ülkede 380 maçta şike tespit edildi

İtalya ve Almanya'daki şike olaylarından sonra çok daha geniş çaplı başlatılan soruşturmada 400'e yakın maçta şike olduğu tespit edildi

04 Şubat 2013 16:15

AB polis teşkilatı Europol futbol tarihinin en büyük şike skandalını ortaya çıkardı. Bazı Dünya ve Avrupa Şampiyonası müsabakaları dahil, 380 maçta şike yapıldığını belirten Europol, "Avrupa futbolu için kara bir gün" dedi.

Avrupa Birliği polis teşkilatı Europol, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlediği basın toplantısında Avrupa'da 380 futbol müsabakasında şike yapıldığından şüplendiklerini açıkladı. Europol şike mafyasıyla yakın bağlantıda olan ülke isimlerini ise, İtalya, Türkiye ve İsviçre olarak açıkladı.

Europol'un açıklamasına göre, şike yapılan müsabakalar arasında Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası maçları da bulunuyor. Şike mafyasının manipüle ettiği maçlar aracılığıyla milyonlarca dolar haksız para kazandığı ileri sürüldü. Bazı maçlardaki şikelerde hakemlerin de ismi geçiyor.

Europol Başkanı Rob Wainwright, 15 ayrı ülkede futbolcular ve mafya ile şike ilişkisine giren, yolsuzluğa bulaşmış 425 görevli tespit ettiklerini söyledi. Asya'daki bazı suç çetelerinin de Avrupa'daki müsabakalarda şike olaylarına dahil olduğunu belirten Europol Başkanı Wainwright, "Singapur merkezli bir şike mafyasının Avrupa'daki birçok ülkede bağlantıları var" dedi.

 

Asya'dan yönetiliyor

 

Wainwright, Avrupa'daki şike olaylarının da Asya'daki bu merkezden yönetildiğini ve bunun kendileri için bir ilk olduğunu söyledi.

Basın toplantısında, "Avrupa futbolu için kara bir gün" diyen Europol Başkanı Rob Wainwright, "Bu alanda tüm zamanların en büyük yolsuzluğunun yapıldığını tespit ettik" dedi.

 

'100 bin  Euro rüşvet'

 

Wanwright, Singapur'daki mafyanın bazı maçlarda şikeye dahil olan futbolcu ve yetkililere 100 bin Euro'ya kadar para ödediğini belirtti.

Europol Başkanı Rob Wanwright, soruşturmanın zarar görmemesi için şike olaylarına katılan kulüp ve futbolcuların isimlerini açıklamadı.

 

Sadece Avrupa'da değil

 

Europol'un açıklamasına göre, Afrika, Asya ve Güney Amerika'da da yüzlerce maçta şike yapıldı. Üç kıtada 300'den fazla maçta şike yapıldığını belirten Europol, ancak buralardaki soruşturmaların henüz hazırlık saflasında olduğunu vurguladı.

 

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