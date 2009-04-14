1.5 trilyon dolarlık fonların gözü Türkiye'de

Körfez ülkelerinden 27 firma, toplam 1.5 trilyon dolarlık fonun gücüyle gayrimenkulde yatırım fırsatlarını araştırmak için İstanbul’a açık çekle geldi.



İçinde Suudi Arabistan Prensi Talal’ın aile şirketinin de bulunduğu bu şirketler 40’tan fazla Türk inşaat şirketiyle ikili görüşmelere katıldı. Özellikle ucuz konut projelerine odaklanan bu fonların en az 10’u ile altı ay içinde somut iş bağlantıları kurulması hedefleniyor. Urban Land Institute (ULI) ve Finans Dünyası’nın düzenlendiği Türk Gayrimenkul Yatırımları Körfez Sermayesi Buluşması’nın ilk etapta 15 milyar dolar, uzun vadede ise 200 milyar dolarlık yatırıma önayak olması bekleniyor.



Zorlu Center’da hoş görüntü verilmedi



ULI Türkiye Başkanı Haluk Sur, "Uluslararası dış yatırımcılar daha önce de 2005-2006 yılları arasında Türkiye’ye geldi. Ancak bugün Sama Dubai, Tamiyad, Galata Port ve en son Zorlu Center olmak üzere pek çok şirket projelerini durdurmak zorunda kaldı. Çuvaldızı biraz da kendimize batırmalıyız. Örneğin son olarak Zorlu Center’da yaşanılanlar, yatırımcılara hiç hoş bir görüntü vermedi Küresel arenada bugün kuralları iyi oynayan, yatırımcıyı ürkütmeyen ülkeler öne çıkacak" dedi.



Aydınlı’ya ortak olduk, gıdada alım yapacağız



Dubai merkezli Investment House’un Başkanı Musab Jassim, İstanbul’a hiç yabancı değil. Acarkent’te bir evi olduğunu söyleyen Jassim, "İstanbul benim ikinci evim" diyor. Türkiye’de Aydınlı Grup’un alt şirketlerinden SHM ile ortaklıkları olduğunu belirten Jassim, "Buraya yatırıma geldim. Türkiye’de adını açıklamak istemediğimiz bir gıda şirketinde yüzde 20 hissemiz var. Türkiye’nin en büyüklerinden olan bu şirketteki hisselerimizi yüzde 50’lere çıkartacağız" dedi.



Alarko ile 30 milyon dolara ortaklık kurdu



Dünyada 8 milyar dolarlık fon yöneten Dubaili Deyaar CEO’su Markus Giebel, yatırımlarını riskli ve gelişmekte olan ülkelere yayan politika izliyor. Bu aşamada Türkiye’yi gelişmekte olan piyasa olarak yorumladıklarını dile getiren Giebel, şunları söyledi: "Alarko ile 30 milyon dolarlık bir ortaklığımız var. İki hafta önce konut projeleri gerçekleştirmek için anlaştık. Arsa ve paramız var, yatırımları da ekonomik konjonktüre bağlı şekillendireceğiz."



Türkiye imparatorluk, yatırımımızın ucu açık



Dünyada 3 milyar dolara yakın büyüklükte fon yöneten Suudi Arabistan Prensi Talal Bin Abdulaziz’in şirketi Prince Talal Bin Abdul Aziz Al Saud Sons Group Holding (PTA)’nın CEO’su Abdulaziz Al Hassan, hálá bir imparatorluk olarak gördüğü Türkiye’de ucu açık bir yatırım hedeflediklerini söylüyor. Al Hassan, "Türkiye’de sadece gayrimenkule yatırım düşünüyoruz. Konut odaklıyız ama İstanbuk odaklı değiliz. Tüm Türkiye ile ilgileniyoruz" diye konuştu.



500 milyon dolar yatırıp TOKİ’yi Katar’a taşırız



Katar’ın Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olarak anılan Qatari Diar, Türkiye’ye en az 500 milyon dolarlık yatırım planlıyor. Sadece bununla da kalmayarak Türkiye’nin TOKİ’sinin bilgi birikimini Katar’a kadar taşıyacak sinerji arıyor. Qatari Diar CEO’su Mehmet Fatih Kara, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yapısından dolayı belki gelip direk yatırım yapamayabilir. Ancak, TOKİ, Katar’a know-how taşıyacak. Katar’dan da önemli ölçüde yatırım hevesi var."



Dünya ideal olsa bize gerek olmazdı



Türkiye Yatırım Tanıtım Destek Ajansı Başkanı Alparslan Korkmaz, dünya ideal olsa yatırım ajansına gerek duyulmayacağını söyledi ve "Hazılanan bir rapora göre Türkiye 2008-2010 yıllarında en fazla ilgi çeken 15’inci ülke olacak. 2009-2010 zor geçecek. Ama bazı ülkelerin potansiyelini görme zamanıdır. Özellikle tarım çevre teknolojileri ve enerji alanında yeni yatırımlar gelecek. Tarımda GAP bölgesine ilgi var" dedi.



Yerel şirketlerle büyüme hedefliyoruz



UNICORN Varlık Yönetimi’nin Sorumlu Yöneticisi Mohammed Marei, Türkiye’de rezidans, ofis ve karma projelerle ilgilendiklerini açıkladı. kendi şirketleri aracılığı ile cazip koşullarda yatırım yapmak isteyen Körfez ülkelerinin parasını Türkiye’ye getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Marei, "Inter’i satın alarak Türk pazarına girdik. Bordum bölgesinde bazı villa ve resort projeler aldık. Türkiye’de yerel şirketlerle büyümeyi hedefliyoruz" dedi.



1 milyar dolar yatırdık, Türkiye’de de olmalıyız



Suudi Arabistan merkezli Akwaan Properties’in CEO’su Mohammed S. Akhalil, Türkiye’de özellikle konut odaklı gayrimenkul projeleriyle ilgilendiklerini söyledi ve şöyle devam etti: "Projeye göre yatırımdan kaçmayız. Kriz umut demek. Akwaan da çok sayıda uluslararası yatırımı bulunan bir şirket. Şu anda dünyada hayata geçmiş 1 milyar dolarlık projelerimiz var. Birçok ülkede faaliyetteyiz. Türkiye’de de olmak istiyoruz."



Yabanarısı sokmuş deli dana gibi koşturuyor



TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, Türkiye Yatırım Tanıtım Destek Ajansı Başkanı Alparslan Korkmaz’ın ardından Körfez’den gelen konuklara bir tanıtım yaptı. Türkiye’deki yatırım fırsatarını heyecanla anlatan Korkmaz için "Yabanarısı sokmuş deli dana gibi koşturuyor" benzetmesi yapan Erdoğan, "Para ceylandan daha ürkek. Çok kolay kaçabilir. Kriz iyi yönetilebilirse, Türk ve Körfez ülkeleri de iyi bir yatırım fırsatına dönüştürülebilir" dedi.



Türkiye gülmüyor, Ankara gülüyor



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray, kriz nedeniyle Türkiye’nin yüzü gülmezken Ankara’nın yüzünün güldüğünü belirtti ve şöyle devam etti: "Ankara krizi hissetmiyor. Orada maaşlar değişmedi. İnsanlar rutin hayatlarını sürdürüyor. Şimdi yatırımın tam zamanı. Hem kapısını çaldığınız kuruluşlar hem de şirketler ile pazarlık şansı daha yüksek. Biz SPK olarak bu dönemde özellikle düzenleme konusuna ağırlık vermek istiyoruz. Çünkü düzenli bir yapıyı denetlemek zaten çok kolay."



Konuttan otele hazır projelere ilgi yoğun



Gelişmekte olan ülkelerle ilgili uluslararası piyasalara bilgi kaynağı sağlayan, uluslararası 300 partneri bulunan ve Hong Kong, Dubai, Londra gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye’de de bir ofis kuran REIDIN şirketinin CEO’su Ahmet Kayhan, "Fiyatlar Türkiye’de çok cazip bir seviyeye ulaştı. Türkiye ile ciddi bir şekilde ilgilenen Kuveytli yatırımcıların taleplerinin dengeli dağıldığını gözlemliyoruz. Türkiye’de konut, alışveriş merkezi, otel, ofis ve lojistik gibi gayrimenkulün tüm alanlarıyla ilgileniyor. Arsa ve arazi araştırıyorlar. Ancak yatırım riskinin düşüklüğünden ötürü hazır projelere yoğun bir ilgi gösteriyorlar" diye konuştu.

