1,5 tonluk turşu kurarak, rekor denemesi gerçekleştirdiler

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - ANKARA\'nın Çubuk ilçesinde, \'Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali\' kapsamında dev cam fanusa 1,5 ton ağırlığında turşu kurularak, rekor denemesi gerçekleştirildi. Sonucun 13 Eylül\'de açıklanmasının ardından Çubuk turşusunun, \'Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmesi bekleniyor.

Çubuk\'ta, 13- 16 Eylül günlerinde, 13\'üncüsü düzenlenecek \'Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali\'nde, 1,5 tonluk turşu kurma rekor denemesi gerçekleştirildi. Çubuk Belediyesi\'nce Çubukabad Parkı\'nda düzenlenen festivale Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Mezarlıklar Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, beslenme ve diyet uzmanı Ender Saraç, yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal ile çok sayıda kişi katıldı.

Başkan Acehan, Çubuk turşusunun daha önce patentinin ve uluslararası coğrafi işaret belgesinin alındığını belirterek, \"Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmeyi amaçlıyoruz. Böylece Çubuk turşusunun ününü hem Türkiye\'ye hem de dünyaya duyuracağız. Dünyanın en büyük turşusu unvanını almaya hazırlanan Çubuk turşumuzu, 13 Eylül’de misafirlerimize ikram edeceğiz. Festivalimize tüm halkımız davetlidir\" dedi.

Etkinliğe katılanların 840 kilo salatalık, 800 litre sirkeli su ile diğer malzemeleri katarak, katkıda bulunduğu 1,5 tonluk turşu, dev cam fanusa kuruldu. Sonucun 13 Eylül Perşembe günü açıklanmasının ardından Çubuk turşusunun, \'Guinness Rekorlar Kitabı\'na girmesi bekleniyor.

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