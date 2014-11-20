1.5 tonluk altını 'kıymetsiz mineral' diye beyan etmişler!

Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında 17 Aralık soruşturmasında Gana’dan Türkiye’ye getirilen 1.5 ton altın yüklü uçakla ilgili Gümrük Müfettişlerinin raporu ile ‘şüpheli‘ sıfatıyla verilen ifadeler olayın ne kadar boyutlu olduğunu gösteriyor. Meclis Soruşturma Komisyonu’na bir örneği verilen dosyaya göre, uçağın yükü kıymetsiz mineral ‘mineral samples' olarak bildiriyor.

Soruşturma sırasında ifade verenlerin bir bölümü ‘altın’ yükünün ibraz edildiğini söylerken bir bölümünün haberi olmadığı anlaşılıyor. Emin Hayyam’ın sahibi olduğu Duru Döviz ve Kıymetli madenler A.Ş firmasıyla soruşturma safhasında yapılan yazışmaların yer aldığı dosyada, “Gana’da bu miktarda altın satışını sağlayacak kapasitede yeterli rezervlerin olmadığı dile getirilmiştir” değerlendirmesi dikkat çekiyor.

Gümrük müfettişleri: Altınların gümrüğe beyanda bulunmadan ülkemize sokulma teşebbüsü

Soruşturma dosyasında Gümrük müfettişlerinin raporunda, “ Gümrük idaresine verilen ilk belgelerde eşyanın cinsinin ‘mineral samples’ olarak kayıtlı olması gümrük idaresine iki farklı konşimento ibraz edilmesi hususu dikkate alındığında altınların gümrüğe beyanda bulunmadan ülkemize sokulmak istendiği (ithaline teşebbüs edildiği) değerlendirmesine varılmıştır. Ancak Atatürk Havalimanında karşılaşılan problemler nedeniyle bu niyetten vazgeçilerek eşyanın Dubaiye gönderilmesin karar verildiği” değerlendirmesi yer alıyor. Altının 1.500 kg değil tam tespitte 1.208 kg olduğuna dikkat çekiliyor.

Gana’dan kaçak olarak yurtdışına çıkarılıyor

Müfettiş raporunda, Kargo uçağının AHL inişinde uçakta eşyayı temsil eden herhangi bir evrakın olmaması nedeniyle mühürlendiği belirtiliyor. “Belirtilen bu hususlar biraraya değerlendirildiğinde külçe altınların Gana’dan, Gana mevzuatına uygun olmayan bir şekilde kaçak olarak (yasadışı) yurtdışına çıkarıldığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu konuda Gana yetkili makamlarını tarafından soruşturma yürütülmesi ve iki kişinin gözaltına alınması da bu durumu teyit eder niteliktedir.

ULS kullanılarak Türkiye’ye başka altın sevkıyatı yok

Diğer taraftan Omanye Gold Mining firması ile Vahid Moradi Moghaddam arasında daha önce şüpheli mal alışverişi olduğu bu hususunda Gana yetkili makamlarınca soruşturulduğu araştırılmaktadır. Ancak başmüfettişliğimizce yapılan araştırmalarda ULS havayolları kullanılarak ülkemiz üzerinden başka bir altın sevkiyatına rastlanılmamıştır.”