-1,5 TON ALTINI YURT DIŞINA KAÇIRMIŞ ANKARA (A.A) - 17.01.2011 - Yurt dışına kaçmak zorunda kalan devrik Tunus Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin eşi Leyla Tarabeles'in 1,5 ton altını ülke dışına kaçırdığı ileri sürüldü. El Cezire televizyonunun internet sitesinde yer alan haberde, Tunus Merkez Bankası Müdürü'nün, Tarabeles'in Tunus Merkez Bankası'ndan çok miktarda külçe altın istemesi üzerine önce buna itiraz ettiği, ancak daha sonra Bin Ali'den gelen telefon üzerine buna izin verdiği belirtildi. Bin Ali'nin bankayı arayarak, "eşinin isteği konusunda kendisine yardımcı olunmasını" istemesinin ardından, Tarabeles'in, yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki külçe altını bankadan alarak Birleşik Arap Emirlikler'nin Dubai kentine uçtuğu iddia edildi. -YASEMİN DEVRİMİ'NİN KAHRAMANI BUAZİZİ Tunus'ta 23 yıllık totaliter Zeynelabidin Bin Ali rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan olayların kökeninde Bin ali ailesinin ülkenin kaynaklarını, zenginliklerini talan etmesinin yanı sıra, diplomalı işsizler ordusunun sokaklara dökülmesi de yatıyor. Diplomalı işsiz Muhammed Buazizi'nin, hayat pahalılığıyla mücadele edebilmek için seyyar sebze satıcılığı yaptığı tezgahının izinsiz olduğu gerekçesiyle zabıta tarafından elinden alınmasından sonra kendini öldürmesi ise, rejime yönelik öfkenin doruk noktasına ulaşması olarak kabul ediliyor. Buazizi'nin Sidi Buzid'de 17 Aralıkta zabıtalara kızarak üzerine benzin döküp kendini ateşe vermesi ve 4 Ocak'ta da hayata veda etmesinin ardından, ''siber-muhalifler'' ile Ammar adı verilen Tunus sansür teşkilatı arasında çekişme arttı. Buazizi'nin ölüm haberi ise internet kullanıcıları ve blogcuların öfkesini artırdı. -FACEBOOK'TAN ÖRGÜTLENMİŞLER Babasının ölümünden sonra ailesini geçindirebilmek amacıyla eğitimini bırakmak zorunda kalan bu gencin kaderini protesto etmek için düzenlenen izinsiz yürüyüşler, gösteriler Aralık sonundan itibaren ülkeye yayıldı. Bankalar, kamu binaları ateşe verildi ve Menzel'de 22 Aralıkta bir genç polis tarafından öldürüldü. Bu gösteriler özellikle internetteki sosyal paylaşım ağı facebook üzerinden organize edildi. Facebook kullanıcıları polisten kaçabilmek için de gösteri çağrıları için özel mesaj ya da şifreli mesajlar kullanarak, gösterileri organize etti. Muhalifler gibi basın da giderek ''yasemin devrimi'' tanımını kullanır oldu. Muhammed'in kardeşi Leyla da, ''O gün belediye zabıtaları tezgahına el koymuş biri de tokat atmış, şikayette bulunmak için belediyeye sonra da valiliğe gitti. Ama Sidi Buzid'de kimse bizi dinlemez. Yolsuzluk diz boyudur ve sadece kendi çıkarları için çalışırlar'' diyor. Buazizi'nin son mesajı da şöyle: ''Gidiyorum, anne, affet beni, şikayetler faydasız, kontrol edemediğim bir yolda kayboldum, affet beni, dediklerini yapamadım, yakınmalarını bana değil, yaşadığımız döneme anlat...'' Aslında Bin Ali, 23 yıl önce iktidara gelişini, Tunus ile bütünleşmiş, simge haline gelmiş yasemin çiçeğine atfen ''Yasemin Devrimi'' olarak adlandırmıştı. -TURİSTİK SEYAHATLER DURDU İsveçli tur operatörü Apollo, ülkedeki karışıklık nedeniyle Tunus seyahatlerini Mayıs başına kadar iptal etti. İsveçli turizm şirketi Kuoni'ye bağlı Apollo'dan yapılan açıklamada, Tunus'a 15 Nisan-6 Mayıs arasında yapılacak dört seyahatin iptal edildiği belirtilerek, 6 Mayıs'tan sonraki seyahatler için de bir karar almadan önce birkaç hafta bekleneceği kaydedildi. Tunus'ta durumun bundan sonra nasıl olacağını şimdiden kestirmenin olanaksız olduğunu belirten seyahat acentası, "Ümidimiz ülkede istikrarın sağlanması ve seyahatlerin önceden öngörüldüğü gibi yeniden başlaması" dedi. İptalden şimdilik etkilenen İsveçli turist sayısı 300. İsveç Dışişleri Bakanlığı da, Tunus'a yaban domuzu avlamaya giden ve dün öfkeli bir kalabalığın saldırısına uğrayan 12 İsveçlinin, sağ salim otellerine sığındıklarını ve ülkelerine dönmeyi beklediklerini bildirdi. Video paylaşım sitesi Youtube'deki görüntülerde de İsveçli avcı turistlerin, öfkeli Tunuslulardan feci dayak yedikleri görülüyordu. -"23 OCAK'A KADAR TÜM SEYAHATLER DURDURULDU" Fransız Tur Operatörleri Derneği (Ceto) Başkanı Rene-Marc Chikli de, Tunus'a 23 Ocak'a kadar Fransız turist gönderilmeyeceğini bildirdi. "23 Ocak dahil, bu tarihe kadar tüm seyahatler durduruldu" diyen Chikli, bu akşam Tunus'taki 1300 Fransız turistin ülkelerine dönmüş olacağını, 150 Fransızın ise Tunus'ta kalmayı tercih ettiğini belirtti. Tunus'taki 1000 ila 1500 İngiliz turistin ülkelerine getirilmesi için çalışmalar da sürdürülüyor. -OLAYLAR SÜRÜYOR Tunus'un başkenti Tunus'ta iktidardaki Demokratik Anayasal Birlik (RCD) partisinin iktidarı bırakmasını isteyen bin kişilik topluluğa polis tazyikli su sıktı, havaya ateş açtı. İçişleri bakanlığı önünde gösteri yapan halk "RCD defol! Diktatörlük partisi defol!' diye bağırdı. Polisin göstericileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz da kullanmaya başladığı bildirildi. -ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİNİN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR Başbakan Muhammed Gannuşi, hafta sonunda yaptığı görüşmelerin ardından siyasi partiler arasında varılan bir anlaşmanın bugün açıklanacağını söylemişti. Bu arada, devrik Başkan Zeynelabidin Bin Ali'ye bağlı silahlı kişiler ile askerler arasında dün gece çatışma olduğu bildirildi. Olağanüstü halin ilan edildiği ülkede tankların desteğinde askerler başkent Tunus ve diğer kentlerde devriye geziyor. Kargaşa sırasında yağmalamaların da olduğu ülkede, günler süren şiddet ortamı yüzünden tüketim maddesi ve akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor. BBC'nin duyurduğuna göre, akaryakıt istasyonları önünde kuyruklar görülürken, çok sayıda kişi de gıda kıtlığından yakınıyor. Bazı Tunuslular da dün gece evlerini yağmacılardan korumak için sokaklara barikat kurdu. -BAŞKANLIK SARAYINDAN AĞIR SİLAH SESLERİ DUYULDU- Başkan vekili, eski meclis başkanı Fuad Mebaza tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen, Bin Ali döneminde de başbakanlık görevini yürüten Gannuşi, dün yaptığı açıklamada, iktidar boşluğunu doldurmak için hızla harekete geçileceği sözü verirken, dün geç saatlerde başkent Tunus'un kuzeyinde Kartaca'daki Başkanlığı Sarayından silah sesleri duyulduğu, çatışmaların içişleri bakanlığı çevresinde de sürdüğü haber verildi. İçişleri Bakanlığı yakınındaki bir binanın çatısından ateş açan 2 kişinin, güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi. Çatışmaların dün, başkanlık muhafızlarının başındakı Ali Seriati'nin, şiddeti kışkırtmak, devletin güvenliğini tehdit etmekle suçlanarak gözaltına alınmasından sonra başladığı belirtiliyor. Gannuşi dünkü açıklamasında, "Yarın Tunus tarihinde yeni bir sayfa açacak yeni hükümeti açıklayacağız" derken, ülke güvenliğini tehdit edenlere "sıfır hoşgörü" gösterileceğini de söyledi. -"ORDU SİYASİ SÜRECE MÜDAHİL GÖRÜNMÜYOR"- Halen başkent ve diğer kentlerde askerlerin, tanklarla devriye gezerek güvenliği sağlamaya çalıştığı bildiriliyor. Bölgedeki BBC muhabiri, ordunun siyasi reform sürecine müdahale eder görünmediğini ancak devrik devlet başkanına bağlı bazı emniyet ve gizli servis unsurlarının hareketlerinin daha çok tehdit oluşturabileceği yorumunda bulundu. -BİN ALİ'NİN İKTİDARDAN DEVRİLMESİ SÜRECİ- Üniversite mezunu işsiz bir gencin 17 aralıkta, seyyar satıcılık yaptığı tezgahının kaldırılması üzerine kendisini yakmasından sonra patlak veren protestolar, 24 aralıkta bir protestocunun güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülmesiyle şiddetlendi, 28 Aralıkta da gösteriler başkent Tunus'a sıçradı. İşsizlik, hayat pahalılığı ve yolsuzluklara tepkiyle gençliğin öncülüğünde, internet sitelerindeki sosyal paylaşım siteleri kullanılarak yayılan gösterilerde 8-10 Ocakta onlarca kişinin öldürüldüğü haber verildi. İçişleri bakanı 12 Ocakta görevden alınırken, 13 Ocakta Bin Ali 2014'te devlet başkanlığını bırakacağını açıkladı. Bütün bu açıklamalara rağmen yapılan kitlesel gösterilerin ardından 14 Ocakta Bin Ali parlamentoyu feshederek, istifa etti ve ülkeden kaçtı. Bin Ali, Buudi Arabistan'a sığındı. Meclis Başkanı Fuad Mebaza geçici devlet başkanı olarak yemin etti. Tunus Anayasası uyarınca, 60 gün içinde bir devlet başkanlığı seçiminin yapılması bekleniyor. -MORİTANYA'DA DA BİR KİŞİ KENDİNİ YAKTI Mısır ve Cezayir'in ardından Batı Afrika ülkesi Moritanya'da da bir kişi kendini yaktı. Polis, ülkede varlıklı bir aileden gelen 40 yaşındaki işadamının, hükümetin, kendi aşiretine kötü davranmasını protesto etmek amacıyla devlet başkanlığı sarayı önünde kendini ateşe verdiğini açıkladı. Görgü tanıkları, adamın, kilitli bulunan aracında üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdiğini, yoldan geçenlerle güvenlik güçlerinin, aracın camlarını kırarak adamı dışarı çıkardıklarını söylediler. Kendini yakan işadamının, hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Cezayir'de son 5 günde 4 kişi, Tunus'taki olaylardan esinlenerek kendilerini yakmıştı. Mısır'da bir genç, bugün parlamento binası önününde kendisini ateşe vermişti.