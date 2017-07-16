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15 Temmuz'un yıl dönümünde darbecilere karşı direnişi başlatan o anons tekrarlandı

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, darbe gecesi telsizden yaptığı anonsu tekrarladı

16 Temmuz 2017 01:47

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, darbe gecesi 21.30’da telsizden tüm birimlere anons geçerek darbeye karşı direnme talimatı verdi. Karaaslan darbe girişiminin yıldönümünde de aynı saatte, saat 21.30’da aynı anonsu tekrarladı.

İşte darbecilere karşı ilk direniş talimatı olan o anons:

“Personelimiz binalarımızı koruyacak, başta müdüriyet binamız olmak üzere binalarımıza girmek isteyen yabancı unsurlarla gerekiyorsa silahlı çatışmaya girecek, imha edecek, kimse teslim olmayacak. Bizim unsurlarımıza ateş eden kim olursa olsun, üniformalı filan bakılmayacak, asker-masker denmeyecek misliyle karşılık verilecek.”

Karaaslan devamında da şunları söyledi:

“Tam bir yıl önce bu saatte sizlere bu emri verdim. Emri hayata geçirerek anlamlandırıp, kahramanlığa dönüştüren sizler oldunuz. Kahramanlığınız, milletimizin kahramanlığının ateşleyicisi oldu. Sizin gibi fedakâr ve cesur arkadaşlarımla bir yıl önceki tarihi anı birlikte yaşadığım için iftihar ediyorum ve gurur duyuyorum. Bir yıl önceki kahramanlığınız, milletimizin ve devletimizin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuştur. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Yaralanarak veya yaralanmasa da yürekten mücadele ederek Gazi olan her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, alınlarınızdan öpüyorum. Allah yardımcımız olsun.”

 

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