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15 Temmuz'un firari pilotu Antalya'da yakalandı

Eski yarbay Özcan Karacan, 13 aydır firari bulunuyordu

16 Ağustos 2017 16:58

15 Temmuz darbe girişimi gecesi, Kara Havacılık Alayı Komutanlığı'ndan havalanan pilotları yönlendiren Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski yarbay Özcan Karacan, Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın edindiği bilgiye göre; Karacan Ankara'ya getirilerek, devam eden Kara Havacılık Davası'nda hakim karşısına çıkacak.

15 Temmuz günü Taarruz Helikopter Tabur Komutanı olan Yarbay Özcan Karacan, Kara Havacılık Komutanlığı Harekat Merkezi’ni ele geçirerek, sivillerin eylem yaptığı ve yoğunlaştığı yerleri tespit ettikten sonra, taarruz helikopterlerini yönlendirip buraları bombalatmakla suçlanıyor. Karacan'ın ‘'Sivil, asker, polis hepsi düşmanımız. Hedef gözetmeksizin ateş edin” biçimindeki telsiz konuşma kayıtları da, soruşturma dosyalarına yansımıştı.

3 Ocak 2017 tarihli bilirkişi raporunda şüpheli Oğuz Yalçın'a ait olduğu değerlendirilen konuşmalar şu şekilde:

Telsiz konuşmaları iddianameye girmişti

 

15/07/2016 tarihinde saat 23:19'deki telsiz kaydı:

Özcan KARACAN : ……..

İlkay ATEŞ : Efendim komutanım

Özcan KARACAN : (…) yolunda nerden

İlkay ATEŞ : “Devam ediyoruz şu an (…) üstündeyim”

Özcan KARACAN : Bir tane kobra aracı var. Onu sen vurabiliyorsan vur, vuramıyorsan birini ya da şeyi çağır (…) birini çağır

İlkay ATEŞ : Silahlar çalışmıyor nerde kobra var

Özcan KARACAN : MİT’in üstünde var onu çağır

İlkay ATEŞ : Nerde araç nerde,onu nereden bulacağız

Rafet KALAYCI : Kalaycı MİT’in üzerindeyim

Oğuz YALÇIN : Konya yolu, Konya yolundan Özel Kuvvetlere doğru bir polis aracı gidiyor. Kobra kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun

Ortam sesi— Vurulsun

Oğuz YALÇIN : Vurulsun, vurulsun

Rafet KALAYCI : Bu çağrı hangi kobraya, hangi kobraya

Özcan KARACAN : (…) yapıyorum neron sana, eğer sende yeterli (…..)

Rafet KALAYCI : Bu çağrı hangi helikoptere, hangi kobraya

İlkay ATEŞ : Ali Nero, Dostum Konya yolu üzerinde Özel Kuvvetlere doğru devam eden bir tane kobra aracı varmış onu vuracağız. Tamam dostum devam et.

Rafet KALAYCI : Nero (..)

İlkay ATEŞ : Sen MİT’e devam et

Rafet KALAYCI : MİT’e devam ediyoruz.

İlkay ATEŞ : Ali sen Konya yoluna gel

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Özcan KaracanAntalyayakalandı

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