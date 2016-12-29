15 Temmuz’un en ağır faturası İBB’ye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma komisyonuna gönderdiği kalem kalem hesapladığı kanlı geceye ilişkin bilgilerde İETT'den İSKİ'ye, İtfaiye'den İSPARK'a kadar bir çok şirketin işletmelerinde büyük maddi zarara uğradıkları anlaşıldı.

37 araç hasar gördü

Buna göre, 15 Temmuz gecesi, İstanbul sokaklarında bulunan İETT ve İtfaiye araçlarının gördükleri hasarın da tespiti yapıldı. Bazı araçlar darbecilerin kurşunlarına hedef olurken, bazılarının da tanklar tarafından ezildiği ifade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplam 37 araçta çeşitli derecelerde hasar tespit edildi.

457 ihraç

Belediyeden gönderilen bilgilerde, ‘FETÖ’ ile bağlantısı olduğu belirlene çok sayıda çalışanla ilgili işlem yapıldı. Komisyona gönderilen belgelerde, toplam 849 kişi hakkında işlem yapıldığı, bunlardın 457'sinin ihraç edildiği 168 kişi hakkında işlemin sürdüğü ve 224'nün de yeniden işe başlatıldığı bildirildi.

968 yaralı



Çalışmada ayrıca İstanbul'un çeşitli bölgelerinde ‘FETÖ’ ilişkili olduğu iddia edilen elemanlarının yaraladıkları vatandaş ve polislerle ilgili bilgi verildi. ‘FETÖ’ zanlılarının kurşun ve araçlarla yaraladıkları kişi sayısı İstanbul genelinde 968 olduğu belirtildi.





99 kişi hayatını kaybetti



Raporda İstanbul genelinde hayatını kaybeden kişilerin sayısı da yer aldı. İstanbul genelinde 99 kişi hayatını kaybederken edilirken, bunlardan 25'nin Üsküdar'da verilmesi dikkat çekti. 99 kişiden 74 İstanbul'da 24 diğer illerde bir kişinin de yurt dışında defnedildiği bilgisine yer verildi. Ayrıca 15 kişinin de tedavisinin çeşitli hastanelerde sürdüğü anlatıldı.