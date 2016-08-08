"15 Temmuz'dan sonra yurt dışında ev alma talebi 4-5 katına çıktı"

Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt dışında ev alma talebinin 4-5 kat arttığı öne sürüldü. Bazı şirketler yurt dışında ev alma talebi taleplerini yeterince karşılamak için departmanlarını güçlendirmeye gidiyor.

Dünya gazetesinin haberine göre, yurt dışından ev alma talebinde dikkat çekici nokta “yatırım amaçlı” olmaktan, “yerleşme” amaçlı alıma dönüşmesi ve talebin artması.

Proje Beyaz Yönetim Kurulu Başkanı Murat Uzun, “15 Temmuz’dan sonraki süreçte yurtdışında ev alma talepleri 4-5 katına çıktı. Her geçen günde artış devam ediyor. OHAL ilanından sonra daha da arttı. Sabahtan akşama kadar tüm görüşmelerimiz doldu. Bizde ekibi artırmaya çalışıyoruz. Arapların Türkiye’de yaşam satın alması gibi yurtdışında yaşam satın almaya çalışanlar var. Çocuklu çocuksuz birçok kişi kendi bütçe ve aile bireylerine göre konutlar, gayrimenkuller hatta arsa istiyor” dedi.

Talebin başta ABD, Kanada olmak üzere Avrupa’dan da İspanya ve en İngiltere’de yoğunlaştığını ifade eden Uzun, “Özellikle Amerika’da para yatırarak Amerika’da EB5 gibi yatırımcı vizesine ilgi oluştu. Başka ülkelerde hayat kurma ve bilgi alma isteği darbe girişimi öncesinde de vardı. Sonra hızlı bir yükselişe geçti. Günde 10-12 kişi ofise geliyor. Online olarak günlük soru soranların sayısı 500- 600 kişiye çıktı. Yüzde 4-5’i randevu alarak ofise görüşmeye geliyor. 15 Temmuz öncesi daha çok gayrimenkul yatırımı, haftada 1-2 kişiye de vatandaşlık için bilgi verirken, şimdi günde 10 kişi vatandaşlık hakkında bilgi almaya geliyor” diye konuştu.

Darbe girişimi sonrasında yurtdışında gayrimenkul alımına yönelik talepler almaya başladıklarını aktaran Coldwell Banker Ticari Gayrimenkulden Sorumlu Genel Müdürü Adnan Bozbey, “Talep özellikle ABD üzerinde yoğunlaşıyor. İnsanlar ilk zamanlarda nasıl ATM’lere koşturduysa yurtdışına da alternatif çerçevesinde baktı. Çarşamba ve Perşembe bu talep azaldı. Şimdi ise sessizleşti. İnsanlar zaman içinde bu alternatifi göz önünde bulunduracaktır. Türkiye, Ortadoğu ülkelerine mi dönüyor? Suriye’de iç savaş ve Mısır’da yaşanan olaylar da insanları korkutuyor, arayışa itiyor. Ancak hükümetin tutumuyla birlikte durum şimdilik sakinleşmiş gibi. ABD’de gayrimenkul fiyatlarının Avrupa’ya göre ucuz. Bu da ABD’yi öne çıkardı. Florida’da 750 bin liraya bir villa alınabiliyor. Bu fiyatlara Avrupa’da anca bir apartman dairesi alınabilir. Amerika’nın fırsatlar ülkesi olması olarak görülmesi ve bu ülkeye yerleşimin daha kolay olması da talepte etkili oluyor” dedi.

Avrupa’da gayrimenkul alana vatandaşlık var

Birçok Avrupa ülkesi ‘Altın Vize’ kapsamında ülkelerinden gayrimenkul alan yabancılara vatandaşlık hakkı sunuyor. Ülkeden ülkeye uygulamalar değişiyor:

► İrlanda: 450 bini gayrimenkul, 500 bini tahvil olmak üzere toplam 950 bin euroluk yatırım yapana vatandaşlık sunuyor.

► Portekiz: 500 bin euroluk gayrimenkul alana vatandaşlık veriyor.

► Letonya: 250 bin euroya vatandaşlık veriyor.

► İspanya: 500 bin euroluk alımlarda uyguluyor. İlk etapta 5 yıl oturma izni, ikinci 5 yılda sonunda vatandaşlık hakkı sunuyor.

► Yunanistan: 250 bin euroluk gayrimenkul alımlarda vatandaşlık veriyor. Ancak ilk 7 yıl ülkede yaşama şartı getiriyor.

► Malta: 150 bin euroluk devlet tahvili, hisse senedi alarak 5 yıl boyunca elinde tutanlar ile 350 bin euroluk gayrimenkul alanlara bu imkanı sunuluyor. Gayrimenkul alımı yapmadan 5 yıl boyunca aylık kirası 16 bin euro olan bir evi kiralayanlar da ülkede yaşama hakkı veriliyor. Belçika, Avustralya, Bulgaristan, Slovakya, Arnavutluk, İngiltere, Singapur gibi pek çok ülke servet sahibi kişilere oturma izni veriyor.