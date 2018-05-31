"15 Temmuz'dan sonra yurt dışı görevine gönderilen personelin çoğu 'FETÖ' ile bağlantılı"

Sabah gazetesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yurtdışına göreve gönderilen çoğu askerin 'FETÖ' ile iltisaklı olduğunu yazdı. Haberdeki iddiaya göre F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay Şenol K. hakkında da gözaltı kararı verildi.

Sabah'ta Halit Turan imzasıyla yayımlanan haberde özetle şu bilgiler verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 15 Temmuz sonrasında yurt dışı daimi görevlere seçilen personelden çoğu FETÖ ile iltisaklı çıktı. Bazıları dönerken, birçoğu da dönmedi.

Bunlardan, Almanya'ya yurt dışı sürekli görevde olan Pilot Kurmay Binbaşı Adnan A. ile Pilot Kurmay Binbaşı Nebi S. örgüt bağlantıları çıkınca Türkiye'ye çağrıldı. Ancak ikisi de dönmedi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay Şenol K. hakkında da gözaltı kararı verildi. Paris Askeri Ataşesi Binbaşı Osman C., Atina Askeri Ataşeliği'nde çalışan astsubay Erdal D., Washington Askeri Ataşeliğinde görevli Yüzbaşı Tuğrul D. gibi birçok isimde FETÖ üyesi çıktı.

Son olarak, yurtdışına izne giden Hava Pilot Kurmay Albay Altan E. de izni bitmesine rağmen dönmedi. Kaçan pilotların, yurtdışında uçak kullanabilmek için Hava Kuvvetleri Komutanlığından uçuş saat belgelerini alıp gittiği öğrenildi. Soruşturmalara göre, Hava Kuvvetlerinde yurt dışına kaçmış 100'den fazla FETÖ üyesi subay ve astsubay bulunuyor. Yurtdışı görevlendirme ya da izin taleplerinin özellikle FETÖ üyelerinin kaçma amacıyla kullandığı belirlendi."